ZSC, Davos und Fribourg scheitern alle in der Champions League – Kloten schlägt Lausanne

Champions Hockey League

Tappara – Davos 2:2; Serie 3:2

Der HC Davos scheitert in den Achtelfinals der Champions Hockey League an Tappara Tampere. Nach der 0:1-Heimniederlage müssen sich die Bündner in Finnland mit einem 2:2 begnügen.

Tamperes starker Torhüter Christian Heljanko liess im Finish nichts mehr anbrennen und sicherte seinem Team den Vorstoss in die Viertelfinals. Dort treffen die Finnen in einer Revanche des Finals der letzten Saison auf den schwedischen Titelverteidiger Rögle.

Enzo Corvi, Topskorer des HCD in der diesjährigen Champions Hockey League, glänzte in Tampere als Doppeltorschütze. Der Nationalstürmer brachte die Bündner im Finish des Mitteldrittels mit 1:0 in Führung und erzielte in der 49. Minute in Unterzahl das 2:2. Für Tampere hatten davor Valtteri Kemiläinen und Oskari Luoto innerhalb von 24 Sekunden für eine 2:1-Führung gesorgt.

ZSC Lions – Skelleftea 1:4; Serie 5:9

Die ZSC Lions ziehen nach fünf Liga-Siegen im neuen Heim-Stadion erstmals den Kürzeren und verlieren gegen Skelleftea mit 1:4. Skelleftea imponierte bei den ZSC Lions mit einem makellosen Powerplay im Mitteldrittel. Die Schweden nutzten da alle drei entsprechenden Gelegenheiten kaltblütig zu einer 3:1-Führung aus. Filip Sandberg, der bereits im Hinspiel zweimal für die Schweden getroffen hatte, erzielte das 1:0. Und 121 Sekunden später doppelte Andreas Wingerli nach.

Die ZSC Lions nahmen sich an dieser Kaltblütigkeit ein Vorbild und traten nun bei eigener Überzahl entschlossener auf. Die Folge war das Anschlusstor durch Chris Baltisberger. Doch die Antwort folgte kurz darauf mit dem 3:1 von Skelleftea durch Pär Lindholm. Bei allen drei Toren von Skelleftea gab der nicht mit Pär verwandte Max Lindholm den letzten Pass. Rickard Hugg sorgte im Finish mit einem Empty Netter für das Endresultat.

Fribourg – Jukurit 1:2nV; Serie 2:3

Fribourg-Gottéron kassierte das entscheidende Gegentor im Nachsitzen in der 62. Minute durch Jarkko Immen. Nathan Marchon hatte für die Romands den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt (28.).

Am Mittwoch sollte Zug als letzter Schweizer Hoffnungsträger wenigstens sein Weiterkommen gegen seinen einstigen Angstgegner RB München perfekt machen. Der Schweizer Meister darf sich sein 5:1-Polster aus dem Hinspiel vor eigenem Publikum nicht mehr nehmen lassen.

National League

Lugano – Langnau 5:2

Der HC Lugano setzt sich gegen die SCL Tigers 5:2 durch – und zittert sich nach einer 3:0-Führung zum Sieg. Zwei Drittel lang enttäuschten die SCL Tigers. Beim 0:1 verlor Aleksi Saarela in Überzahl den Puck an Markus Granlund. Im zweiten Abschnitt erhöhten in der 22. Minute Daniel Carr und Luca Fazzini innerhalb von 21 Sekunden auf 3:0. Carr spielte nach langer Krankheit (Long Covid) erstmals wieder und erzielte sein erstes Saisontor.

Dennoch wurde es im Finish nochmals spannend. Cody Eakin mit seinem ersten Tor auf Schweizer Eis, einem Shorthander, verkürzte für die Tigers auf 1:3. Aleksi Saarela verkürzte zehn Minuten vor Schluss sogar auf 2:3. Die Langnauer kamen noch zu drei hochkarätigen Ausgleichschancen, ehe wieder in Überzahl wieder ein Söldner (Lepistö) als hinterster Mann den Puck verlor und Troy Josephs das siegsichernde 4:2 ermöglichte.

Lausanne – Kloten 0:1

Der EHC Kloten verblüfft weiter. Der Aufsteiger setzt sich bei Lausanne mit 1:0 durch und feiert den siebten Sieg aus den letzten neun Spielen.

Dramatik pur bot die Schlussminute in Lausanne: Mit der Schlusssirene der regulären Spielzeit erzielte Lausanne noch den vermeintlichen 1:1-Ausgleich. Doch dem Treffer blieb nach Video-Konsultation wegen Zeitablauf die Anerkennung verwehrt. Also blieb es beim Siegtreffer durch Harrison Schreiber, dem früheren Juniorenspieler des EV Zug mit deutsch-amerikanischen Wurzeln.

Nach 40 Minuten hatte die Partie noch 0:0 gestanden. Dies war in der laufenden Meisterschaft zuvor erst in vier Spielen der Fall gewesen. Im Schlussdrittel besass Klotens PostFinance-Topskorer Jonathan Ang zunächst die beste Chance für den Führungstreffer. Doch der Kanadier scheiterte da an Lausanne-Goalie Ivars Punnenovs.

