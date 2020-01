Sport

Josi beim 6:5-Sieg der Predators bei den Devils mit wichtigen Assists



Die Nashville Predators schlagen die New Jersey Devils mit 6:5 im Penaltyschiessen. Devils-Stürmer Nico Hischier und Predators-Captain Roman Josi trugen sich mit Assists in die Skorerliste ein. Hischier bereitete New Jerseys Ausgleich zum 1:1 vor, Josi hat vor den Treffer zum 4:4 und zum 5:5 als letzter Mitspieler den Puck am Stock.

Die Partie war eng und unterhaltsam. Nie hatte ein Team mehr als ein Tor Vorsprung. Zu Nashvilles Matchwinner wurde Filip Forsberg, der zwei Treffer erzielte, darunter das 5:5, und der auch im Penaltyschiessen traf. Mit dem zweiten Sieg in Folge haben die Predators im Rennen um einen Playoffplatz wieder Boden gutgemacht. (ram)

