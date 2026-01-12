bedeckt-1°
Sport
NHL

NHL: Roman Josi brilliert mit drei Skorerpunkten

Nashville Predators defenseman Roman Josi (59) is congratulated after scoring against the Washington Capitals during the third period of an NHL hockey game Sunday, Jan. 11, 2026, in Nashville, Tenn. ( ...
Roman Josi zeigte gegen die Washington Capitals ein starkes Spiel.Bild: keystone

Zwei Tore vorbereitet und den Game-Winner erzielt: Grossartiger Abend für Roman Josi

12.01.2026, 06:2912.01.2026, 06:32

Nashville Predators – Washington Capitals 3:2

Roman Josi: 1 Tor, 2 Assists, 2 Schüsse, TOI: 21:53

Roman Josi hat in der NHL einen weiteren grossen Auftritt. Der Berner steuert zum 3:2-Heimsieg der Nashville Predators gegen die Washington Capitals ein Tor und zwei Assists bei. Josi wurde nach dem Sieg zum First Star of the Game ausgezeichnet.

Die letzte Partie, nach der Josi eine ähnlich starke persönliche Bilanz auswies, liegt schon etwas zurück. Mitte April des vorletzten Jahres hatte sich der Captain des Teams aus Tennessee beim 6:4 in der heimischen Arena gegen die Columbus Blue Jackets sogar je zwei Tore und Vorlagen notieren lassen. Vier Skorerpunkte - ein Kunststück, das Josi damals zum bereits achten Mal in der NHL gelungen war.

Gegen die Capitals trat der 35-jährige Josi als Vorbereiter zum ersten Mal beim Ausgleich zum 1:1 auf, den der gleichaltrige Kanadier Steven Stamkos, mit nunmehr 19 Treffern der erfolgreichste Torschütze der Predators in dieser Meisterschaft, im ersten Drittel im Powerplay bewerkstelligte. Alex Ovechkin hatte die Gäste ebenfalls in Überzahl in Führung gebracht. Der 40-jährige Russe erreichte somit zum 21. Mal die Marke von mindestens 20 Toren in einer Regular Season. Besser in dieser Statistik steht einzig der legendäre, vor neuneinhalb Jahren verstorbene Kanadier Gordie Howe da.

Josi stand ausserdem am Ursprung des 2:1 zu Beginn des dritten Drittels durch den Amerikaner Cole Smith. Gut zwei Minuten danach sorgte er, wiederum im Powerplay, mit seinem Tor zum 3:1 für die Vorentscheidung. Nach dem neuesten Erfolg sind die Predators in der Rangliste der Western Conference nur noch zwei Punkte von einem Platz entfernt, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde.

Die Zusammenfasssung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Winnipeg Jets – New Jersey Devils 4:3

Nino Niederreiter: 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Block, TOI: 17:26
Nico Hischier: 1 Tor, 2 Schüsse, 1 Block, 1 Check, TOI: 24:16
Timo Meier: 2 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, TOI: 17:49
Jonas Siegenthaler: 1 Check, TOI: 18:49​

Zu einem Prestige-Erfolg kam Nino Niederreiter. Die Winnipeg Jets mit dem Bündner bezwangen die New Jersey Devils mit ihrem Schweizer Trio zuhause 4:3.

Zwei Tage zuvor hatten sich die Jets mit Niederreiter gegen die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala 5:1 durchgesetzt und damit die unrühmliche Serie von elf Niederlagen gestoppt, nun entschied der Churer Stürmer auch den ersten Vergleich in der laufenden Saison gegen Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler für sich.

Niederreiter war einer der Vorbereiter des 1:0 durch den Amerikaner Alex Iafallo etwas mehr als eine Minute vor dem Ende des ersten Drittels. Die Devils reagierten prompt. 37 Sekunden später erzielte Captain Hischier mit Tor Nummer 13 in dieser Meisterschaft den Ausgleich. Der Walliser ist mit 33 Skorerpunkten diesbezüglich nach wie vor der erfolgreichste Schweizer in dieser Regular Season.

Die Devils legten auch im zweiten Abschnitt noch zweimal vor, mussten aber jeweils wieder den Ausgleich hinnehmen. Für die Entscheidung zugunsten der Jets war der Kanadier Tanner Pearson nach sechs Minuten im dritten Drittel besorgt. An der Ranglisten-Situation änderte der zweite Sieg in Folge für Winnipeg wenig. Niederreiter und seine Teamkollegen liegen weiterhin auf dem zweitletzten Platz in der Gesamtrangliste der Liga. Der Rückstand der Devils auf einen Playoff-Platz beträgt nach der vierten Niederlage hintereinander unverändert sechs Punkte.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/Winnipeg Jets

San Jose Sharks – Vegas Golden Knights 2:7

Akira Schmid: Ersatz
Philipp Kurashev: Verletzt

Einen besonderen Auftritt in der Nacht auf Montag hatte auch Tomas Hertl beim 7:2-Sieg der Vegas Golden Knights bei den San Jose Sharks. Der Tscheche war zweifacher Torschütze und dreifacher Assistent und schaffte so erstmals in einem NHL-Spiel fünf Skorerpunkte. Bei den Golden Knights war Akira Schmid Ersatz-Torhüter, bei den Sharks fehlt Philipp Kurashev weiterhin verletzungsbedingt. (riz/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL
Eismeister Zaugg
Kloten – oder die Perfektion mit unzulänglichen Mitteln
