NHL: Parade des Jahres – Tuukka Rask macht Fleury Konkurrenz



Kampf um die Parade des Jahres – Bruins-Goalie Rask macht Fleury echte Konkurrenz

«Save of the century» nannten die Vegas Golden Knights vorgestern die fantastische Parade von Torhüter Marc-André Fleury beim 4:2 gegen die Toronto Maple Leafs. Es war aber auch eine grandiose Rettungstat: Nach einem Lattenknaller schnappte sich Fleury den Nachschuss von Nic Petan mit einem beherzten Hechtsprung.

Eine solche Monsterparade kriegt man nicht alle Tage zu sehen, dachten viele. Doch weit gefehlt! Boston-Goalie Tuukka Rask machte Fleury beim 3:2-Sieg gegen die Buffalo Sabres echte Konkurrenz, als er einen Schuss Evan Rodrigues' noch von der Linie kratzte.

Zwar war Rasks Hechtsprung nicht ganz so beeindruckend wie derjenige von Fleury, der Finne zwischen den Bruins-Pfosten schnappte sich den Puck aber nicht mit der Fanghand, sondern mit der Stockhand. Ein deutlich schwierigeres Unterfangen!

«Superb», kommentierte Bostons Coach Bruce Cassidy. «Tuukka war heute unser bester Mann.» Der Finne erklärte: «Es war reiner Instinkt, aber es macht natürlich Spass, so eine Parade zeigen zu können.» Die Social-Media-Abteilung der Bruins gab sich im Gegensatz zu den Golden Knights ähnlich bescheiden wie ihr Goalie. Statt «Save of the century» nannten sie die Parade von Rask einfach nur «elite». (pre)

