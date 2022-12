Meier und Kurashev treffen – und kassieren beide trotzdem deutliche Niederlagen

Am Ende resultierte für die Gastgeber mit 1:7 die höchste Saisonniederlage. Chicago ist das nach Punkten schwächste Team der Liga und hat seit Mitte November in 16 Partien nur einmal gewonnen.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Frankreich oder Argentinien? Diese Fans sind sich (fast) einig

Wer gewinnt das Finale der Fussballweltmeisterschaft am Sonntag? Wir haben einige Experten und Expertinnen befragt (zufällige Leute, die wir auf der Strasse getroffen haben) und es gibt einen klaren Konsens. Nur eine Rebellin hat es gewagt, sich dagegenzustellen.

Heute, am Sonntag, 18.12.2022, ist es so weit: Im Finale der WM in Katar stehen sich Argentinien und Frankreich gegenüber. Gewinnt Messi mit den Südamerikanern oder holen unsere westlichen Nachbarn zum zweiten Mal in Folge den WM-Titel? Wir haben bei den Expertinnen und Experten nachgefragt: