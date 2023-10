Die New Jersey Devils um Nico Hischier kommen noch nicht so recht auf Touren. Bild: keystone

Die New Jersey Devils tun sich weiterhin schwer – auch Mosers Arizona verliert

Mehr «Sport»

New Jersey – Florida 3:4

Nico Hischier, 3 Checks, 19:09 TOI

Timo Meier, 1 Schuss, 11:29 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Checks, 2 Schüsse, 19:47 TOI​

Die New Jersey Devils müssen in der NHL die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Das Team mit der grossen Schweizer Fraktion verliert zuhause gegen die Florida Panthers 3:4.

Es will noch nicht so richtig bei den Devils in der frühen Phase der Saison. Auch die Schweizer Stürmer im Team tun sich noch schwer. Captain Nico Hischier und Timo Meier blieben auch in der dritten Partie ohne Skorerpunkte. Verteidiger Jonas Siegenthaler stand am Ende mit ausgeglichener Bilanz zu Buche, Torhüter Akira Schmid kam nicht zum Einsatz.

Gegen die Panthers, die ihre ersten beiden Spiele verloren hatten, kam das Aufbäumen New Jerseys zu spät. Die drei Tore erzielten die Devils erst im letzten Drittel nach 0:4-Rückstand.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

New York Rangers – Arizona 2:1

Janis Moser, 14:47 TOI

Ebenfalls als Verlierer vom Eis mussten die Arizona Coyotes. Die Mannschaft mit Verteidiger Janis Moser, die bei ihrem Saisoneinstieg die Devils 4:3 nach Penaltyschiessen bezwungen hatte, unterlag auswärts den New York Rangers 1:2.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

(nih/sda)