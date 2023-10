Fialas drei Assists reichen nicht – auch Josi verliert mit den Nashville Predators

Gleich mehrfach trafen Boone Jenner und Auston Matthews. Jenner glänzte beim 5:3-Sieg seiner Columbus Blue Jackets gegen die New York Rangers mit drei Toren. Matthews, der schon im Startsspiel dreifach getroffen hatte, setzte seinen Lauf auch gegen die Minnesota Wild fort und traf beim 7:4-Heimsieg der Toronto Maple Leafs wiederum dreifach. (sda)

Zum zweiten Sieg im zweiten Spiel kamen die Vancouver Canucks mit Pius Suter. Nach dem 8:1-Kantersieg zum Start über die Edmonton Oilers setzten sich die Canucks in einem diesmal engen Spiel gegen den gleichen Gegner 4:3 durch, wobei Suter ohne Skorerpunkt blieb.

Kevin Fiala erlebt in der NHL mit den Los Angeles Kings in der Nacht auf Sonntag ein Wechselbad der Gefühle. Trotz drei Assists muss er das Eis als Verlierer verlassen.

Seit diesem Sommer spielt Jordan Henderson in Saudi-Arabien. Den englischen Fans gefällt das nicht. Nun buhten sie Henderson bei einem Länderspiel aus.

Schwere Zeiten für Englands Nationalspieler Jordan Henderson: Der langjährige Profi des FC Liverpool wurde am Freitag beim 1:0-Testspielsieg der «Three Lions» gegen Australien vom Publikum im Wembley Stadium ausgebuht. Grund dafür dürfte sein Wechsel nach Saudi-Arabien sein. Nach zwölf Jahren in Liverpool hatte es Henderson im Sommer zum Klub al-Ettifaq in die Saudi Pro League gezogen.