Timo Meier bereitete im Powerplay mit einem Querpass das 4:2 von Doppel-Torschütze Jesper Bratt vor. Es war für den Appenzeller Stürmer der siebente Skorerpunkt in der laufenden Meisterschaft (ein Tor). Verteidiger Jonas Siegenthaler erhielt bei New Jersey mit 21:40 Minuten am zweitmeisten Einsatzzeit und verliess das Eis mit einer Plus-1-Bilanz. Captain Nico Hischier fehlte den Devils wegen einer im Spiel zuvor gegen die Buffalo Sabres erlittenen Oberkörperverletzung, Goalie Akira Schmid war Ersatz.

Die New Jersey Devils feierten in der NHL im achten Saisonspiel den fünften Sieg. Sie bezwangen zu Hause die Minnesota Wild 4:3.

