Sieg gegen die Blackhawks – Erstes Saisontor von Nino Niederreiter

Warum das Hoch von Niederreiters Hurricanes niemanden überraschen dürfte

Die Carolina Hurricanes stehen im Conference-Halbfinal vor einem Sweep gegen die New York Islanders. Das Team, das vor dem Saisonstart kaum jemand auf der Rechnung hatte, ist nun gar ein heisser Stanley-Cup-Anwärter. Die Geschichte zeigt: Das ist typisch Carolina.

Neun Jahre waren die Carolina Hurricanes nicht mehr in den Playoffs. Und im Januar dieses Jahres, als sie einmal mehr in den unteren Regionen der Tabelle zu finden waren, traute ihnen kaum jemand mehr den Sprung in die Playoffs, geschweige denn erfolgreiche Playoffs zu.

Doch mit dem Zuzug des Schweizers Nino Niederreiter Mitte Januar begann die Trendwende.

Nun sind die Hurricanes doch in den Playoffs gelandet und stehen nach dem dritten Sieg in Serie gegen die New York Islanders vor dem Einzug …