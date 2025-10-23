Timo Meier im Einsatz gegen die Minnesota Wild. Bild: keystone

Devils-Siegesserie geht weiter – Meier und Siegenthaler mit Assists

New Jersey – Minnesota 4:1

Nico Hischier, 2 Schüsse, 2 Puckverluste, 19:29 TOI

Timo Meier, 1 Assist, 2 Schüsse, 2 Checks, 18:22 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Assist, 1 Schuss, 2 Blocks, 19:44 TOI​

Die New Jersey Devils bauen ihre Siegesserie in der NHL auf sechs Spiele aus. Nach dem 5:2 am Dienstag gegen die Toronto Maple Leafs bezwingen Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Co. einen Tag später auch die Minnesota Wild.

Das 4:1 gegen Minnesota war ein weiteres Beweisstück, dass die Devils nach der Auftaktniederlage gegen die Carolina Hurricanes in der neuen Saison angekommen sind. Wie schon in den vorangegangenen Partien hatten auch in der Nacht auf Donnerstag die Schweizer ihren Anteil am Sieg.

Timo Meier gab beim 3:0 zu Beginn des dritten Drittels im Powerplay die Vorlage, indem er nach einem Bully die Übersicht behielt und den Puck zum späteren Torschützen Arseni Gritsyuk weiterleitete – es war bereits seine vierte Vorlage in dieser Saison und das erste Tor des russischen Rookies.

Jonas Siegenthaler assistierte beim vierten Treffer der Devils. Der Zürcher eroberte die Scheibe an der Bande und spielte Jesper Bratt frei, der mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand besorgte. Für Siegenthaler war es der erste Skorerpunkt der Saison. Ohne Torbeteiligung blieb für einmal Nico Hischier. Der Walliser Captain der Devils steht weiterhin bei zwei Toren und vier Assists.

Dass der Höhenflug der Devils endet, ist vorerst nicht abzusehen. In der Nacht auf Samstag gastieren die noch sieglosen San Jose Sharks mit dem Schweizer Philipp Kurashev in Newark. (abu/sda)

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

