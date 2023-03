Denis Malgin lässt sich nach seinem Treffer von den Teamkollegen feiern. Bild: keystone

Hischier führt Devils zum Sieg – Malgin eröffnet Skore für die Avalanche

Sämtliche Schweizer, mit Ausnahme von Janis Moser, die in der Nacht auf Sonntag im Einsatz standen, sind siegreich. Nico Hischier und Denis Malgin spielen bei den Siegen ihrer Teams wichtige Rollen.

Mehr «Sport»

Canadiens – Devils 1:3

Die New Jersey Devils gewinnen auswärts gegen die Montreal Canadiens 3:1. Von den vier eingesetzten Schweizern sticht vor allem Captain Nico Hischier mit zwei Skorerpunkten hervor.

Der 24-Jährige lenkte kurz vor Ende des ersten Drittels einen Schuss mit seinem Schlittschuh ab und erzielte so das zwischenzeitliche 2:0. Nachdem die Kanadier verkürzt hatten, gab Hischier beim Treffer ins verlassene Tor in der 59. Minute zudem den Assist. Der nach Kevin Fiala (derzeit verletzt) zweitbeste Schweizer Skorer in dieser NHL-Saison steht bei 28 Toren und 33 Assists.

Avalanche – Coyotes 3:2

Ebenfalls einen Treffer erzielte Denis Malgin. Beim 3:2-Sieg nach Verlängerung der Colorado Avalanche gegen die Arizona Coyotes schoss der 26-Jährige das erste Tor des Spiels. Damit hatte Verteidiger Janis Moser im Schweizer-Duell knapp das Nachsehen.

Panthers – Jets 4:5

Einen wichtigen Sieg feierten auch Nino Niederreiters Winnipeg Jets. Zwar gaben die Kanadier beim Gastspiel gegen die Florida Panthers einen 4:2-Vorsprung preis. Kurz vor Ablauf der Verlängerung gelang Mark Scheifele jedoch den Siegtreffer. Niederreiter steuerte beim 5:4 den Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 bei – Schütze war der beim EHC Biel ausgebildete Nikolaj Ehlers. (sda)