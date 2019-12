Sport

NHL

NHL: Gaëtan Haas verliert mit den Oilers, Siegenthaler gewinnt mit Capitals



Haas spielt so viel wie noch nie, aber verliert mit den Oilers – Siegenthaler siegt

Gaëtan Haas muss mit den Edmonton Oilers eine deutliche Niederlage gegen Ottawa einstecken. Zuhause verlieren die Westkanadier gegen die Hauptstädter mit 2:5, die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen. Mit zwölf Minuten und 21 Sekunden Eiszeit, spielte der Romand aber so viel wie noch nie in seiner bisherigen NHL-Karriere. Er kam auch etwas mehr als eine Minute im Powerplay zum Einsatz

Haas erhält immer mehr Vertrauen von Coach Dave Tippett und zahlt dieses mit guten Leistungen zurück. Gegen Ottawa war er der Akteur Edmontons, der es am besten schaffte, das Spiel in die gegnerische Zone zu drücken. Er gewann die Hälfte seiner Bullys und stand bei keinem Gegentor auf dem Eis.

Washington feiert mit Jonas Siegenthaler einen knappen 3:1-Auswärtssieg bei den LA Kings. Die ersten beiden Tore erzielte der in dieser Saison überragend aufspielende Verteidiger John Carlson. Tom Wilson traf kurz vor Schluss noch ins leere Tor.

Siegenthaler stand rund 16 Minuten auf dem Eis und kam über drei Minuten im Penalty Killing zum Einsatz. (abu)

Die Schweizer Skorerliste Bild: screenshot nhl.com

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

Abonniere unseren Newsletter