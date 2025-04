Nino Niederreiter gegen die Oilers Vasily Podkolzin (links) und Ty Emberson. Bild: keystone

Niederreiter gewinnt mit den Winnipeg Jets die Regular Season: «Wollen den Stanley Cup»

Mehr «Sport»

Winnipeg Jets – Edmonton Oilers 1:4

Nino Niederreiter (Winnipeg): 2 Schüsse, TOI 16:22 Min.

Die Winnipeg Jets und ihr Schweizer Stürmer Nino Niederreiter haben trotz Niederlage Grund zur Freude. Sie stehen als bestes Team der NHL-Qualifikation fest. Das 1:4 zuhause gegen den kanadischen Rivalen Edmonton Oilers verkam am Ende zur Nebensache.

Da der letzte verbliebene Rivale, die Washington Capitals, zuvor am Sonntagabend verloren hatten (1:4 gegen Columbus), stand Winnipeg bereits vor dem Spiel erstmals als Sieger der Presidents' Trophy fest. Damit wird das Team ausgezeichnet, das die 82 Partien umfassende Regular Season der NHL mit den meisten Punkten abschliesst.

«Das wird uns schon einiges bedeuten», ordnet Nino Niederreiter ein. «Es ist schwierig, das zu erreichen und eine solche Saison zu haben wie wir. Aber es ist natürlich der Stanley Cup, den wir wollen.» Auf dem Weg zur erstmaligen Meisterschaft in der nordamerikanischen Eishockey-Liga werden die Jets nun bis zum Final Heimvorteil haben.

Edmonton wahrte sich mit dem Auswärtssieg die Möglichkeit, sich für die Achtelfinals noch das Heimrecht zu sichern. Als Gegner stehen die Los Angeles Kings von Kevin Fiala fest – in der dritten Saison in Folge. Der Rückstand beträgt zwei Spiele vor Schluss zwei Punkte – Los Angeles spielt allerdings noch dreimal.

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

New Jersey Devils – New York Islanders 0:1

Nico Hischier (New Jersey): 3 Schüsse, TOI 21:03 Min.

Timo Meier (New Jersey): 4 Schüsse, TOI 20:33 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): verletzt



Bo Horvat war der einzige Torschütze in diesem Derby. Weil Islanders-Goalie Ilya Sorokin 25 Paraden zeigte und seinen Kasten reinhielt, gewann New York in New Jersey mit dem knappstmöglichen Resultat. (ram/sda)