NHL: Hischier führt Devils mit 2 Assists in Playoffs

Nico Hischier feiert mit Jonas Siegenthaler. Bild: keystone

Hischier führt Devils mit 2 Assists in Playoffs – Niederreiter verliert mit Jets

Die New Jersey Devils haben auch dank Nico Hischier mit einem 5:3-Heimsieg über die Ottawa Senators neun Spiele vor Ende der Regular Season den Schritt in die Playoffs geschafft. Es ist aber die einzige Schweizer Erfolgsmeldung der Nacht.

Devils – Senators 5:3

«Es ist das, was wir wollten, und wir haben es jetzt bekommen. Aber von hier an beginnt die Arbeit», sagte Devils-Captain Nico Hischier gegenüber dem Onlineportal der NHL. «Wir werden die verbleibenden Spiele nutzen, um unser bestes Niveau zu erreichen».

Der Walliser liess sich als Passgeber zwei Zähler gutschreiben. Er steht somit bei 70 Punkten (30 Tore/40 Assists) in 72 Partien und führt die Skorerliste der Schweizer Spieler an. Auch Timo Meier und Jonas Siegenthaler standen auf dem Eis. Der Goalie Akira Schmid hingegen, der am Vortag nach 11 Minuten und drei Gegentreffern ausgewechselt worden war, wurde nicht aufgeboten.

Kings – Jets 4:1

Bei den Los Angeles Kings fehlt Kevin Fiala seit 2 Wochen wegen einer Knieverletzung. Die Kalifornier besiegten die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter 4:1. Die Playoff-Teilnahme der Kings ist noch nicht offiziell, viel kann aber nicht mehr schiefgehen. Die Jets hingegen bleiben in der Western Conference ein Wackelkandidat. Die Kanadier dürften sich in der Schlussphase ein Duell gegen die Nashville Predators um Captain Roman Josi liefern.

Wild – Blackhawks 3:1

Philipp Kuraschew fehlte den Chicago Blackhawks erst zum zweiten Mal in dieser Saison. Der Berner stand wegen einer Verletzung nicht im Aufgebot. Chicago, das Schlusslicht der Central Division, verlor gegen den Leader Minnesota Wild auswärts 1:3.

(con/sda)