Niederreiter trifft auf Vorlage von Josi – viele Niederlagen für die Schweizer

Ebenfalls als Verlierer vom Eis musste Janis Moser, dessen Arizona Coyotes in diesem Jahr noch immer sieglos sind. Das 3:5 gegen die Ottawa Senators war die bereits siebente Niederlage in Serie.

HCD-Trainer Christian Wohlwend (46) hat in seiner vierten Saison seinen Job verloren. Aber er ist mit sich im Reinen und bereut nichts. Er darf für sich in Anspruch nehmen, dass in unserer höchsten Liga wohl noch nie ein Trainer auf so hohem sportlichen Niveau entlassen worden ist.

Was für ein Tag: Am Mittwochmorgen wird er um 08.00 Uhr ins HCD-Büro bestellt und bekommt den Marschbefehl. Um 09.00 Uhr sitzt er bereits im Stuhl bei seinem Zahnarzt. Jammern mag Christian Wohlwend trotzdem nicht. «Beim Zahnarzt ist alles sehr gut gelaufen und die Freistellung kam für mich nicht völlig überraschend.» Damit habe er rechnen müssen, nachdem die Gespräche um eine Vertragsverlängerung vom November erst in den Dezember und dann in den Januar verschoben worden seien. «So ist das Geschäft, das geht in Ordnung.»