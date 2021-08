Sport

Olympia 2020: Transgender-Gewichtheberin Laurel Hubbard früh gescheitert



Transgender-Gewichtheberin schreibt Geschichte – und scheidet ohne gültigen Versuch aus

Gross war die Aufregung um Laurel Hubbard vor ihrem ersten Aufritt an den Olympischen Spielen von Tokio. Die 43-jährige Gewichtheberin ist die erste Transgender-Athletin, die an Olympischen Spielen teilnehmen durfte. Die Neuseeländerin hiess früher Gavin und liess ihr Geschlecht 2012 operativ ändern.

Heute startete Hubbard nun als Gold-Favoritin in der Klasse über 87 kg. Doch so gross die Aufregung im Vorfeld, so schnell war der Wettkampf für sie wieder zu Ende: Nach drei ungültigen Versuchen im Reissen wurde sie wie üblich disqualifiziert und so musste sie sich bereits wieder von der grossen, olympischen Bühne verabschieden.

Beim ersten Versuch verlor Hubbard das Gleichgewicht und musste die 120 kg schwere Stange hinter dem Rücken fallen lassen, der zweite Versuch mit 122 kg wurde von der Jury dann für ungültig erklärt, der dritte mit 125 kg war schliesslich fast exakt eine Kopie des ersten.

«Natürlich bin ich mir der Kontroverse um meine Teilnahme an diesen Spielen bewusst», sagte die Neuseeländerin nach ihrem Olympia-Aus. «Und deshalb ich mich beim IOC für sein Engagement bedanken. Es hat sichergestellt, dass Sport für alle Menschen zugänglich ist.»

Gold holte sich über 87 kg die Chinesin Li Wenwen mit einem neuen olympischen Rekord, dahinter folgte die Britin Emily Jade Campbell vor der US-Amerikanerin Sarah Elizabeth Robles.

An der Teilnahme von Hubbard hatte es im Vorfeld neben grosser Unterstützung auch Kritik wegen möglicher biologischer Vorteile gegeben. Jedoch hatte die WM-Zweite von 2017 die vom IOC vorgegebenen Richtlinien für Transgender-Athletinnen erfüllt. Diese betreffen unter anderem den Testosteronspiegel. (pre)

