Aus der Nati an die Pfeife – Grundbacher vor dem nächsten Karriere-Highlight

1984 wurde erstmals eine Fussball-Europameisterschaft der Frauen durchgeführt. Damals nahmen vier Länder teil und wurden die Halbfinals und der Final in Hin- und Rückspielen in den teilnehmenden Nationen ausgetragen.

Dieses amüsante Sommertheater gehört in den Unterricht an der HSG in St.Gallen. Smarte Berater machen aus einem Hockey-Problem ein einträgliches Geschäft. Eine Scharade aus dem Alltag des Berater-Business – diesmal auf Kosten unseres Hockeys.

Die Herausforderungen (oder Probleme) der Klubs in der Swiss League sind längst erkannt und benannt. Unsere zweithöchste Liga unter dem Dach des Verbandes steht in jedem Bereich im Schatten der vom Verband unabhängigen National League. Es ist halt das Schicksal einer zweiten Liga.