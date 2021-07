Sport

Olympia 2020

Olympia 2020: Basketballerin Jackie Young kam aus den Ferien zu Gold



Bild: keystone

Aus den Ferien zum Olympiasieg – warum es sich lohnen kann, unbekannte Anrufe anzunehmen

Die Geschichte wiederhole sich nicht, sagt ein geflügeltes Wort. Jackie Young beweist: Sie wiederholt sich eben doch. So wie 1992 Dänemarks Fussballer aus den Ferien geholt und Europameister wurden, so wurde die junge Basketballerin nun in Tokio zur Olympiasiegerin.

Es gab schon oft Olympiasieger praktisch aus dem Nichts. Zuallererst kommt einem Steven Bradbury in den Sinn. Der australische Shorttracker gewann 2002 in Salt Lake City die Goldmedaille, weil alle vier Konkurrenten in der letzten Kurve stürzten.

Bradbury war damals immerhin als Aussenseiter angetreten. Jackie Young hingegen dachte vor zwei Wochen noch nicht einmal daran, überhaupt an Olympischen Spielen teilzunehmen. Nun ist sie eine der ersten Olympiasiegerinnen der Geschichte im 3x3-Basketball.

Ein Anruf, der das Leben veränderte

Die 23-jährige US-Amerikanerin ist Profi bei den Las Vegas Aces in der WNBA, deren Spielbetrieb während der Olympischen Spiele ruht. Eine gute Gelegenheit, um ein wenig auszuspannen, dachte sich Young, und buchte einen Kurztrip nach Florida.

Doch lange blieb sie nicht dort. Am 17. Juli klingelte ihr Smartphone. Young wurde von einem Anschluss angerufen, dessen Nummer sie weder gespeichert hatte, noch kannte. «Ich dachte mir, dass ich trotzdem ran gehe und das machte ich dann», erzählte sie der Zeitung «USA Today».

«Wir waren uns nicht sicher, ob es reicht»

Es lohnte sich. Denn am anderen Ende der Leitung waren die Verantwortlichen des amerikanischen 3x3-Olympiateams. Sie teilten Jackie Young mit, dass eine vorgesehene Spielerin wegen eines positiven Covid-19-Tests ausfalle und fragten sie als Ersatz an.

Young wollte an die Olympischen Spiele und so flog sie von Florida umgehend nach Las Vegas zurück, um das Testprotokoll zu beginnen. Die Zeit drängte, schliesslich begann schon eine Woche nach der Anfrage das 3x3-Turnier in Tokio. «Ich wusste, dass ich eine Chance hatte, aber wir waren uns nicht sicher, ob es reicht», schildert Young.

Bild: keystone

Eben noch am Strand, jetzt Olympiasiegerin

Während der Rest des Teams am Montag vor den Eröffnungsspielen nach Japan flog, reiste ihre neue Mitspielerin dann tags darauf nach. Im 3x3-Format hatte sie letztmals vor zwei Jahren gespielt. Doch dem Nummer-1-Draftpick von 2019 gelang die Umstellung auf die andere Basketball-Disziplin spielend.

Thank you for stopping by to support us 🇺🇸 @FLOTUS! pic.twitter.com/SWc5G9kGp2 — USA Basketball 3x3 (@usab3x3) July 24, 2021

«Wir haben gleich nach ihrer Ankunft hier Spielzüge geübt», erzählte Mitspielerin Stefanie «Big Mama Stef» Dolson. «Dafür, dass sie sich so schnell eingearbeitet und unser System gelernt hat, verdient Jackie ein grosses Lob.»

Mit 18:15 siegten die Amerikanerinnen im Final gegen Russland. Jackie Young, eben noch am Strand in Florida, ist seit gestern Olympiasiegerin. «Schon verrückt, wie das Leben manchmal spielt», sagte sie staunend. «Vor zehn Tagen war ich noch in den Ferien, jetzt habe ich eine olympische Goldmedaille.»

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio 1 / 42 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio quelle: keystone / frank franklin ii Japanische Olympia-Heldin: Mit diesen Videos verblüfft die 13-Jährige auf Social-Media Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter