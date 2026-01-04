wechselnd bewölkt-9°
DE | FR
burger
Sport
Eismeister Zaugg

Sportdirektor von SCL Tigers wirbt um Sean Malone

Eismeister Zaugg

Langnau wirbt um einen alten Bekannten: Sean Malone

04.01.2026, 22:5504.01.2026, 22:55
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg
Tigers Sean Malone, beim Eishockey-Qualifikationsspiel der National League, zwischen den SCL Tigers und dem Lausanne HC, am Montag, 23. Dezember 2024, in der Emmental Versicherung Arena in Langnau. (K ...
Von 2023 bis 2025 war Sean Malone für die SCL Tigers auf dem Eis. Kommt er zurück?Bild: keystone

Der Ausländermarkt ist ausgetrocknet? Nicht ganz.

Langnaus Sportdirektor Pascal Müller ist wie auf Nadeln: Kommt Sean Malone (30) aus dem Vertag bei Örebro in Schweden oben frei?

Von 2023 bis 2025 war Malone ein hoch geschätztes «Arbeitspferd» in der Mittelstürmer-Position. Der Amerikaner war in der ersten Saison (2023/24) sogar der Mann mit den meisten Bullys der gesamten Liga. Der perfekte Zweiweg-Center, den die Langnauer brauchen, um den im schlimmsten Fall bis Ende Qualifikation verletzten finnischen Center Hannes Björninen zu ersetzen, diese Saison ligaweit am zweitmeisten am Bully.

Ein Mittelstürmer sollte der Ersatzausländer sein, damit Thierry Paterlini das gut eingefuchste System nicht verändern muss und alle übrigen Positionen so besetzt bleiben wie bisher. Also ist der gefitzte Spieleragent Derek McCann nun damit beschäftigt, seinen Klienten beim schwedischen Krisenklub Örebro aus dem noch bis zum Ende der nächsten Saison (2027) laufenden Vertrag herauszuholen.

Eigentlich wäre eine vorzeitige Trennung für beide Seiten vernünftig: Malone kommt in Schweden nicht so recht in Form (bisher 31 Spiele/9 Punkte), ist auch defensiv etwas nachlässig und weist die drittschlechteste Plus/Minus-Bilan im Team (-7) aus. Er würde gerne ins Emmental zurückkehren und es käme Örebro wohl nicht ungelegen, den Amerikaner von der Lohnliste zu haben.

Nun wird emsig gepokert: Natürlich tut Sportdirektor Henrik Löwdahl so, als sei Malone sein wichtigster Spieler und alles breche zusammen, wenn er gehe. Er will halt eine Abfindung herauspokern.

In den nächsten 48 Stunden wird sich entscheiden, ob der Transfer gelingt. Wenn nicht, muss halt Langnaus Sportdirektor Müller nach einer neuen Lösung suchen und dabei eine doppelte Herausforderung meistern: Einerseits unbedingt ein Mittelstürmer und andererseits vernünftige finanzielle Konditionen.

Mehr vom Eismeister Zaugg:

Eismeister Zaugg
Alles, was du zu den Teams und Spielern der National League 2025/26 wissen willst
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wie die wüsteste Schlägerei der Geschichte die Eishockey-Welt für immer veränderte
4. Januar 1987: Ein Spiel markiert Höhepunkt und Ende des Kalten Krieges und verändert die Eishockeywelt. Bei der U20-WM muss die entscheidende Partie um den Titel nach der wüstesten internationalen Massenschlägerei aller Zeiten abgebrochen werden.
Als die Lichter gelöscht werden und es dunkel wird in der Arena zu Piestany, flimmern gespenstisch oben auf der Anzeigetafeln die «2», «4», «13:53» und «USSR – CANADA».
Zur Story