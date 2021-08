Sport

Olympia 2020

Olympia 2020: Das Programm vom 4. August mit Martin Fuchs



Alle Schweizer Medaillen-Gewinner bei Olympia 2020 in Tokio 1 / 13 Alle Schweizer Medaillen-Gewinner bei Olympia 2020 in Tokio quelle: keystone / peter klaunzer

Olympia-Programm: Das läuft am Mittwoch in Tokio

Der 12. Wettkampftag startet kurz nach Mitternacht mit den Golferinnen. Am Start sind zwei Schweizerinnen. Ausserdem lohnt sich ein Blick auf die Kletterwand, die Ring-Matte oder den Reit-Parcours.

Die Highlights vom Mittwoch

Reiten

Im Einzel der Springreiter geht es für Martin Fuchs und Beat Mändli im Final der besten 30 am Mittag um die Medaillen. In der Qualifikation überzeugte vor allem Fuchs mit einem fehlerfreien Ritt. Steve Guerdat, der Olympiasieger von 2012, überstand den Cut wegen eines leichten Fehlers überraschend nicht und muss zuschauen.

Leichtathletik

Jason Joseph träumt über 110 m Hürden vom Final. In den Vorläufen zeigte sich der 22-jährige Basler mit der siebtbesten Zeit aller Läufer auf (Final-)Kurs und realisierte seine eigene Jahresbestleistung. Hält er in den Halbfinals am frühen Morgen sein Niveau, könnte der Traum real werden.

Bild: keystone

Segeln

Die 470-Frauen Linda Fahrni und Maja Siegenthaler segeln am Morgen im so genannten Medal Race der besten zehn. Nur: Eine Medaille ist für die Berner Oberländerinnen trotz Platz 6 im Zwischenklassement nicht realistisch. Der Abstand auf den Bronzeplatz beträgt 16 Rangpunkte.

Sportklettern

In der neuen olympischen Sportart beginnt für Petra Klingler der Wettbewerb um 10.00 Uhr. Die Zürcherin muss sich in den drei Disziplinen Bouldern, in der sie 2016 den WM-Titel gewann, Lead und Speed behaupten. Die jeweiligen Platzierungen werden multipliziert. Gestartet wird mit der Disziplin Speed. Die besten acht von 20 Teilnehmerinnen erreichen den Final vom Freitag.

Golf

Der zwölfte Wettkampftag beginnt kurz nach Mitternacht mit der Golf-Konkurrenz der Frauen. Zu den 60 Teilnehmerinnen gehören auch die Westschweizerinnen Albane Valenzuela und Kim Métraux. Der Wettbewerb geht über vier Tage. Valenzuela und Métraux gehören nicht zu den ersten Anwärterinnen auf eine Medaille. Doch zumindest Valenzuela, die seit zwei Jahren auf der amerikanischen Profitour spielt, ist eine Überraschung zuzutrauen – zumal die beiden dominierenden Nationen Südkorea und USA nur je vier Spielerinnen am Start haben dürfen

Bild: keystone

Ringen

Auch der Freistil-Ringer Stefan Reichmuth nimmt sein olympisches Programm in der Klasse bis 86 kg mit grossen Ambitionen in Angriff. Der 26-jährige Luzerner, 2019 WM-Dritter, startet am frühen Morgen mit dem Achtelfinal gegen Fateh Benferdjallah aus Algerien. Selbst bei einer frühen Niederlage kann er sich noch Chancen auf Bronze ausrechnen - falls sein Bezwinger bis in den Final vorstösst.

Die 17 Medaillen-Entscheidungen vom Mittwoch

23.30 Uhr

Schwimmen, Frauen, Open Water, 10 km

04.30 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 400 m Hürden

05.30 Uhr

Skateboard, Frauen, Par

07.33 Uhr

Segeln, Männer, 470

08.33 Uhr

Segeln, Frauen, 470

🇨🇭 mit Linda Fahrni/Maja Siegenthaler

Bild: keystone

08.35 Uhr

Boxen, Männer, Halbschwergewicht (-81 kg): Benjamin Whittaker (GBR) - Arlen Lopez (CUB)

11.06 Uhr

Rad Bahn, Männer, Mannschaftsverfolgung: Italien - Dänemark

12.00 Uhr

Reiten, Springen, Einzel

🇨🇭 mit Martin Fuchs, Beat Mändli

Bild: keystone

12.30 Uhr

Synchronschwimmen, Duett, Kür-Final

12.50 Uhr

Gewichtheben, Männer, über 109 kg

12.50 Uhr

Ringen, Männer, Greco, bis 67 kg

13.00 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 3000 m Steeple

13.15 Uhr

Leichtathletik, Männer, Hammerwerfen

Bild: keystone

13.40 Uhr

Ringen, Männer, Greco, bis 87 kg

14.05 Uhr

Leichtathletik, Männer, 800 m

14.15 Uhr

Ringen, Frauen, Freistil, bis 62 kg

14.55 Uhr

Leichtathletik, Männer, 200 m

Weitere Schweizer Einsätze am Mittwoch

ab 00.30 Uhr

Kim Métraux und Albane Valenzeula: Golf, 1. Tag

04.00 Uhr

Jason Joseph: Leichtathletik, 110 m Hürden, Halbfinal

4.3

Stefan Reichmuth: Ringen, Freistil, bis 86 kg, Achtelfinal gegen Fateh Benferdjallah (ALG), evtl. Viertelfinal (ca. 06.00 Uhr)

Bild: keystone

10.45 Uhr

Robin Froidevaux/Mauro Schmid/Cyrille Thièry/Stefan Bissegger und Valère Thiébaud (Ersatzfahrer): Rad Bahn, Mannschaftsverfolgung, um Platz 7 gegen Grossbritannien

10.00 Uhr

Petra Klingler: Sportklettern, Qualifikation, Speed

11.00 Uhr

Petra Klingler: Sportklettern, Qualifikation, Bouldern

14.10 Uhr

Petra Klingler: Sportklettern, Qualifikation, Lead

Der Medaillenspiegel

(pre/sda)

