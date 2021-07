Sport

Olympia 2020 Tokio: Programm vom 31. Juli mit Bencic und Kambundji



Olympia-Programm: Das läuft am Samstag in Tokio

Die Highlights

Tennis

Belinda Bencic greift am späten Samstagmorgen nach der Goldmedaille im Einzel. Im Final gegen die Tschechin Marketa Vondrousova, die Weltnummer 42, ist sie zu favorisieren. Das grosse Fragezeichen ist, ob sich Bencic nach ihrer anstrengenden Woche mit mehreren Tagen mit zwei Einsätzen (Einzel und Doppel) Kraft und Ausdauer hat für einen weiteren Abnützungskampf.

Leichtathletik

Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte wollen am Mittag in den 100-m-Final vom Nachmittag sprinten – und somit eine Schweizer Sprint-Premiere im TV-Zeitalter schaffen. Dass sie das erreichen können, bewiesen sie in den Vorläufen, in denen Del Ponte mit Schweizer Rekord und Kambundji, die ebenfalls unter 11 Sekunden blieb, die viert- und fünftbeste Zeit aller Starterinnen erzielten.

In die Halbfinals schaffte es auch Lore Hoffmann. Die Walliserin läuft über 800 m bei ihrem Olympia-Debüt um einen Final-Platz. Um die angestrebte und realistische Top-8-Klassierung zu erreichen, muss sie sich im Vergleich zum Vorlauf aber wohl steigern. Eine Marge hat die Schweizer Meisterin: Im Vorlauf blieb sie fast drei Sekunden über ihrer Saisonbestleistung.

Schwimmen

Einen Tag nach Jérémy Desplanches will auch Noè Ponti olympisches Edelmetall. Der Tessiner qualifizierte sich über 100 m Delfin mit Schweizer Rekord für den Final vom frühen Samstagmorgen. Nimmt man die Zeiten der Halbfinals zur Hand, ist eine Medaille ein realistisches Ziel.

Schiessen

Vor einer Woche gewann Nina Christen die erste Schweizer Medaille in Tokio. Am Samstag könnte die 27-jährige Nidwaldnerin im Dreistellungsmatch ihre Sammlung erweitern. Denn das Kleinkaliber-Gewehr gilt als ihre Paradedisziplin. Im Dreistellungsmatch gewann sie beim Nachwuchs einst WM-Silber und holte sie in Rio vor fünf Jahren mit Rang 6 ein olympisches Diplom.

Triathlon

Bei ihren fünften Olympischen Spielen hat Nicola Spirig noch immer die Chance, eine dritte Olympia-Medaille zu gewinnen. Nach dem 6. Platz im Einzel tritt die Olympiasiegerin von 2012 mit einem schlagkräftigen Team zur Mixed-Staffel an. Jolanda Annen, Andrea Salvisberg und Max Studer komplettieren das Schweizer Quartett. (ram/abu/sda)

Die 21 Medaillen-Entscheidungen vom Samstag

0.30 Uhr

Triathlon, Mixed, Team-Staffel

🇨🇭 mit Jolanda Annen, Andrea Salvisberg, Nicola Spirig und Max Studer



3.30 Uhr

Schwimmen, Männer, 100 m Delfin

🇨🇭 mit Noé Ponti



3.37 Uhr

Schwimmen, Frauen, 200 m Rücken

3.46 Uhr

Schwimmen, Frauen, 800 m Crawl

4.43 Uhr

Schwimmen, Mixed, 4x100 m Lagen

7.05 Uhr

Schiessen, Mixed, Trap, Teams

7.33 Uhr

Segeln, Frauen, Windsurfen RS:X

7.50 Uhr

Trampolin, Männer



8.33 Uhr

Segeln, Männer, Windsurfen RS:X

🇨🇭 mit Mateo Sanz Lanz

8.50 Uhr

Gewichtheben, Männer, bis 81 kg

9.00 Uhr

Schiessen, Frauen, Dreistellungsmatch Gewehr 50 m

🇨🇭 evtl. mit Nina Christen

9.45 Uhr

Bogenschiessen, Männer

11.00 Uhr

Rugby, Sevens, Frauen



Ca. 11.00 Uhr

Tennis, Frauen, Einzel, Final

🇨🇭 Belinda Bencic - Marketa Vondrousova (CZE)



Ca. 11.00 Uhr

Judo, Mixed, Teams

11.00 Uhr

Badminton, Männer, Doppel

12.30 Uhr

Fechten, Frauen, Säbel, Teams

12.50 Uhr

Gewichtheben, Männer, bis 96 kg (12.50 Uhr)

13.15 Uhr

Leichtathletik, Männer, Diskuswerfen

14.35 Uhr

Leichtathletik, Mixed, 4x400 m

14.50 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 100 m

🇨🇭 evtl. mit Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji

