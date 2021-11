Annika Schleu auf Saint Boy – das Duo sorgte in Tokio für Schlagzeilen. Bild: keystone

Drahtesel statt Pferd – im Modernen Fünfkampf soll umgesattelt werden

Der Weltverband des Modernen Fünfkampfes beschloss einem Bericht zufolge, die Teildisziplin Reiten künftig durch Radsport zu ersetzen.

Diese Regeländerung will die britische Zeitung «Guardian» aus mehreren Quellen erfahren haben. Der Entscheid soll eine Reaktion auf den Reit-Eklat um die Deutsche Annika Schleu bei den Olympischen Spielen in Tokio sein.

Der Weltverband UIPM lehnte einen Kommentar zu den Recherchen des «Guardian» ab. Er veröffentlichte diese Stellungnahme: «Als Teil des Engagements der UIPM, ein starkes, dynamisches Profil für den modernen Fünfkampf aufrechtzuerhalten, wird eine Reihe von strategischen Treffen abgehalten. Zu diesen gehört auch eine anstehende Telefonkonferenz mit den nationalen Verbänden im Laufe dieser Woche.» Die Ergebnisse der Treffen würden am 4. November bekannt gegeben werden.

Nicht bekannt wurde, auf welche der zahlreichen Rad-Disziplinen – etwa Strasse, Mountainbike, Bahn oder BMX – gesetzt werden soll. Da das Springreiten im Einzelstart über die Bühne geht, bietet sich allenfalls ein Zeitfahren mit dem neu aufgekommenen Gravelbike an. So bliebe man im Gelände und hätte weiterhin einen Einzelstart.

Vorwurf der Tierquälerei

Die Deutsche Schleu war in Tokio zusammen mit der Trainerin Kim Raisner für ihr umstrittenes Verhalten beim Reiten heftig kritisiert worden. Beiden wurde Tierquälerei vorgeworfen, nachdem Schleu mit der Peitsche versucht hatte, das ihr zugeloste Pferd unter Kontrolle zu bringen. Raisner verpasste dem Tier zudem einen Schlag mit der Faust.

Anschliessend entbrannte eine Debatte um das Tierwohl. Kern der Diskussionen um das Reiten ist das Zulosen von fremden Pferden für die Reiter, die dann nur wenige Minuten Zeit haben, sich mit den Tieren vertraut zu machen.

Kampf um die Gunst des Publikums

Beim Modernen Fünfkampf müssen die Sportler sich in den Disziplinen Fechten, Schwimmen, Reiten, Laufen und Schiessen beweisen. Die auch Pentathlon genannte Sportart geht dem Vernehmen nach auf Baron Pierre de Coubertin zurück. Der Begründer der Olympischen Spiele der Neuzeit soll ihn initiert haben, 1912 stand der Mehrkampf erstmals im Programm.

Olympiasiegerin in Tokio: Die Britin Kate French. Bild: keystone

Über die Jahre veränderte sich sein Aussehen mehrfach. So gab es früher etwa einen Geländeritt anstelle des Springreitens, geschossen wurde mit verschiedenen Waffen und die Schwimmdistanz wurde verändert. Die vielleicht einschneidendste Änderung fand 2009 statt. Seither werden das Schiessen und das Laufen als kombinierte Disziplin durchgeführt. So ist der Moderne Fünfkampf heute eigentlich ein Vierkampf, dessen vierte Disziplin eine Art Geländelauf-Biathlon ist.

Der Moderne Fünfkampf ist selbst unter Randsportarten am Rand anzusiedeln – ohne Schleus Drama hätte in Tokio kaum jemand Notiz von ihm genommen. Die Zuschauerzahlen seien mit die niedrigsten bei den gesamten Spielen, schreibt das Portal «Inside the Games». Für die Olympischen Spiele 2024 in Paris wurde deshalb das Format einmal mehr geändert: Der gesamte Wettkampf soll in 90 Minuten über die Bühne gehen, und so eine jüngere Generation ansprechen. (ram/sda/dpa)