Olympiasieger Odermatt: «Diese Medaille ist für alle Leute zuhause»

Olympiasieger:

«Vor ein paar Tagen ist auch schon geschrieben worden, ich könne nicht mit dem Druck umgehen. Das ist immer ein bisschen Ansichtssache. Es ist immer auf Messers Schneide. Ich habe im zweiten Lauf nochmals alles riskiert. Wieder ein Fehler wie im Super-G, dann stehe ich nicht auf dem Podest und hätte es wohl wieder geheissen, ich hätte die Nerven nicht. Aber auf diesem Niveau muss man riskieren. Wenn ich Vierter geworden wäre, dann hätte ich mich definitiv mehr geärgert.



Es ist unglaublich, dass mir alles so aufging. Ich wusste seit Beginn der Spiele, dass hier etwas möglich ist, obwohl wir bei der Materialabstimmung etwas Mühe bekundeten. Das Set-up habe ich übrigens auch vor dem zweiten Riesenslalom-Lauf nochmals komplett geändert. Ich nahm einen anderen Ski und auch eine andere Bindung. Das braucht doch etwas Mut, wenn man an Olympia nach dem ersten Lauf in Führung liegt.



Ich bin stolz, in die Fussstapfen von Carlo Janka treten zu können. Stolz bin ich auch, weil es immer so viel braucht, bis man mit einer Goldmedaille dasteht. Es braucht die Trainer, den Servicemann, die Skifirma, Sponsoren und natürlich auch die Familie. Es ist unglaublich, wie stark ein Athlet in allem unterstützt wird. Diese Medaille ist für all diese Leute zuhause.»