Olympia 2022, das Programm: Das läuft am Montag, 7. Februar in Peking

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking 1 / 31 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking quelle: keystone / mark schiefelbein

Olympia-Programm: Das läuft am Montag in Peking

Die Highlights

Ski alpin

Nach der wetterbedingten Verschiebung der Männerabfahrt könnte der Montag aus Schweizer Sicht zum grossen Ski-Tag werden. Wie Beat Feuz, Marco Odermatt und Niels Hintermann, die in der Abfahrt einen zweiten Anlauf nehmen, gehören auch die Schweizerinnen im Riesenslalom der Frauen zu den Podestanwärterinnen. In der laufenden Saison standen sowohl Weltmeisterin Lara Gut-Behrami als auch Michelle Gisin bereits auf dem Podest.

Am Sonntag konnte wegen starkem Wind kein Rennen stattfinden. Bild: keystone

Das Programm:

02.30 Uhr: Riesenslalom Frauen, 1. Lauf

05.00 Uhr: Abfahrt Männer

07.30 Uhr: Riesenslalom Frauen, 2. Lauf



Die weiteren Schweizer Einsätze am Montag

Ski Freestyle

Mit der Qualifikation für den Big-Air-Final greifen die Freestyle-Spezialisten ins Wettkampf-Geschehen ein. Sowohl Sarah Höfflin und Mathilde Gremaud bei den Frauen (ab 02.30 Uhr) als auch die Männer um Andri Ragettli (ab 06.30 Uhr) wird ein Coup aber eher im später stattfindenden Slopestyle als auf der grossen Schanze im erstmals olympischen Big Air zugetraut. Im Slopestyle haben Höfflin und Gremaud 2018 Gold und Silber gewonnen.

Die olympische Big-Air-Anlage vor schmucker Kulisse. Bild: keystone

Eishockey

Die Schweizer Frauen schliessen die Vorrunde mit dem Duell gegen Finnland ab (14.10 Uhr). Die bisher ebenfalls noch sieglosen Finninnen dürften eher auf Augenhöhe mit den Schweizerinnen liegen als die USA am Sonntag oder auch die restlichen Teams der Gruppe A. Nach den vier Gruppenspielen geht es für die Schweiz am Freitag oder Samstag mit dem Viertelfinal weiter, in dem erneut Finnland der Gegner sein könnte.

Biathlon

Nach der Mixed-Staffel steht bei den Biathleten das erste Einzelrennen im Programm. Über 15 km der Frauen gehören Amy Baserga, Selina Gasparin und Lena Häcki nicht zu den ersten Medaillenkandidatinnen. Gasparin hatte in dieser Disziplin vor acht Jahren Silber gewonnen, läuft in diesem Winter aber der Form früherer Tage hinterher. Das Rennen beginnt um 10.00 Uhr.

Für Lena Häcki und Co. gilt im Einzel: Jeder Fehler kostet eine Strafminute. Bild: keystone

Rodeln

Von der Schweizer Delegation ebenfalls im Einsatz steht Natalie Maag. Die Läufe 1 und 2 von insgesamt vier Durchgängen stehen um 12.50 Uhr und 14.30 Uhr an. Die 24-jährige Maag möchte in vier Jahren in Cortina um die Medaillen fahren und in China primär Erfahrungen sammeln.

Die weiteren Medaillen-Entscheidungen

04.35 Uhr: Eiskunstlauf, Team-Wettkampf

05.00 Uhr: Snowboard, Männer, Slopestyle

09.30 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen, 1500 m

12.45 Uhr: Ski nordisch, Skispringen, Mixed-Team-Wettkampf

13.45 Uhr: Shorttrack, Frauen, 500 m

13.55 Uhr: Shorttrack, Männer, 1000 m

Der Medaillenspiegel

(ram/sda)