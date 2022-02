Die Eröffnungsfeier in Peking 2022 in Bildern

Zahlreiche Länder aus allen Kontinenten hatten angesichts der Menschenrechtslage in China darauf verzichtet, politische und diplomatische Delegationen zu entsenden.

Das Stück beschreibt die Vision einer Gesellschaft frei von Religion, Nationalismus und Besitz, ist ein Aufruf für den Frieden und gilt als eine Hymne der Friedensbewegung. Ein krasser Gegensatz also zu den Machenschaften der chinesischen Regierung, der schwere Menschenrechtsverletzungen an Minderheiten vorgeworfen werden.

Das Schweizer Outfit war im Vergleich zu unserem südlichen Nachbarn eher unauffällig. Rote Hosen und rote Jacken mit einem weissen Strich in der Mitte. Tipptopp.

Armani gestaltete auch für die Spiele in Peking in diesem Jahr wieder die Trainingsanzüge. Wobei die Bezeichnung «Anzüge» wohl nicht ganz zutreffend ist. Die Italiener erschienen nämlich mit Ponchos. Definitiv gewöhnungsbedürftig, aber falls es regnen sollte, lachen dann die Italienerinnen und Italiener zuletzt.

Italien in Ponchos unterwegs

An den letzten drei Olympischen Spielen machte sich der Tongaer Pita Taufatofua selbst zum Kult-Athleten, da er jeweils mit freiem, eingeöltem Oberkörper die Fahne von Tonga ins Stadion trug . Dieses Jahr war Taufatofua allerdings nicht mehr dabei, dennoch gab es wieder nackte Männerhaut zu sehen: Skeletonfahrer Nathan Crumpton aus Amerikanisch Samoa trotzte diesmal der Kälte.

Die Olympischen Spiele 2022 in Peking sind offiziell eröffnet

Italienische Ponchos und ein schlafender Putin – das lief an der Eröffnungsfeier

Die Olympischen Spiele in Peking sind offiziell eröffnet. In über zwei Stunden gab es viel Show und noch mehr Nationen, die sich unter den Augen von Chinas Staatspräsident Jinping Xi und IOC-Präsident Thomas Bach präsentierten. Damit du nichts verpasst, haben wir die Highlights gesammelt.

