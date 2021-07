Sport

Olympia 2020

Olympia 2020: Halbnackte Fahnenträger stehlen an Eröffnungsfeier die Show



Bild: keystone

Halbnackte Fahnenträger und Italiens Mode-Fehlgriff – das lief an der Eröffnungsfeier

In einer dreieinhalbstündigen Feier wurden die 32. Olympischen Spiele eröffnet. Unter den Augen von Japans Kaiser Naruhito und IOC-Präsident Thomas Bach gab es viele artistische Darbietungen und liefen Vertreterinnen und Vertreter aus 205 Nationen ein. watson verrät dir, was du dabei verpasst haben könntest.

Das Chaos beim Einmarsch

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer rieben sich verwundert die Augen, als Island bereits als dritte Nation ins Olympiastadion lief. Nach dem Ursprungsland der Olympischen Spiele, Griechenland, kamen die Vertreterinnen und Vertreter des Flüchtlingsteams. Normalerweise folgen die restlichen Nationen in alphabetischer Reihenfolge. Dieses Mal war dies nicht der Fall – zumindest nach europäischem Verständnis.

In Tokio verfuhren sie nach einem der drei japanischen Alphabete. So kam es, dass Island und Irland vor den Ländern mit A einliefen. Andere Länder wie Italien oder Indien folgten aber erst danach. Die Schweiz war für einmal früher als gewohnt an der Reihe – bereits an 85. Stelle. Die gesamte Reihenfolge findest du hier.

Der halbnackte Tongaer wird zum Vorbild

Pita Taufatofua ist bereits eine Legende. Zum dritten Mal lief der Tongaer bei einer Eröffnungsfeier mit freiem Oberkörper ins Stadion. Wie schon 2016 in Rio nimmt der 37-Jährige auch dieses Jahr am Taekwondo-Wettbewerb teil. An den Winterspielen in Pyeongchang trat er als Langläufer an. Mit seinem traditionell tongaischen Outfit will er die lange Geschichte des Landes repräsentieren. «Es ist Zeit, dass die Welt bereit ist, zu sehen, was wir Ureinwohner zu bieten haben.»

A special congratulations to our Flag Bearer, Malia Paseka. She did an amazing job leading the way for more participation of females and youth in sport in Tonga. So proud to walk along side our first ever female taekwondo Olympian!

-@olympics @tokyo2020 @worldtaekwondo.pr pic.twitter.com/nb5wyj3ImV — Pita Taufatofua (@pitaTofua) July 23, 2021

Dieses Mal war Taufatofua aber nicht alleine. Auch der Flaggenträger von Vanuatu präsentierte seinen muskelbepackten Oberkörper. Der Ruderer Rii Riilio nahm sich den Tongolesen zum Vorbild und trat im Bastrock und in Flip-Flops auf.

Bild: keystone

Die grosse Drohnen-Show

Die dreieinhalbstündige Eröffnungszeremonie wartete mit einigen Highlights auf. Der beeindruckendste Teil der Show war wohl, als 1'824 Drohnen am japanischen Nachthimmel eine Weltkugel formten. Die einzelnen Drohnen leuchteten in blau oder weiss und stellten so das Wasser und die einzelnen Kontinente der Welt dar.

🚨 Drone appreciation post! 🚨



1,824 drones light up the sky above the Olympic Stadium as the #Tokyo2020 emblem seamlessly becomes a revolving globe. 😍🌏#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/mcGteqdJ7n — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Ihr kommt aus dem Land der Mode?!

Fragende Gesichter vor den Bildschirmen hinterliessen neben der Einlauf-Reihenfolge auch die Italiener. Das Outfit der Athletinnen und Athleten aus dem vermeintlichen Land der Mode waren für einmal eher ein Fehlgriff. Zumindest ist das der Konsens in den sozialen Medien. Es sehe aus wie Pac-Man auf dem Kopf oder das eines Pizzalieferanten. Man habe das gesamte Geld wohl für den Eurovision-Song-Contest und die Europameisterschaft ausgegeben.

Bild: keystone

Designt wurden die Anzüge von Giorgio Armani. Gemäss dem 86-jährigen Modedesigner sollte mit der weissen Farbe die «Reinheit im Sport» präsentiert werden. Zudem solle die japanische Flagge in italienischen Farben dargestellt werden.

Sie machten den Einmarsch zu ihrer eigenen Show

Die beiden oberkörperfreien Fahnenträger waren nicht die einzigen, die sich für den Einlauf etwas Besonderes ausgedacht haben. Mehrere Athletinnen und Athleten anderer Nationen nutzten die Aufmerksamkeit der Kameras und der Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen. Der französische Turner Samir Ait Said zeigte einen Salto, die Portugiesen wirbelten vor Freude ins Stadion und Irland verbeugte sich als Begrüssung vor der japanischen Bevölkerung.

L'entrée de la France et le salto de Samir Aït Saïd porte-drapeau inventif. La classe à la française 😁#JeuxOlympiques #OpeningCeremony #Tokyo2020 pic.twitter.com/UVwsAPORB7 — Éric STELLA (@EricStella13) July 23, 2021

Ireland’s national team stopping to bow as they enter the stadium #Olympics pic.twitter.com/s7aXNYo4x0 — Scott Bryan (@scottygb) July 23, 2021

Musik aus Video-Spielen

Japan ist für eine lange und erfolgreiche Historie von Video-Spielen bekannt. So kommt unter anderem der Konsolenhersteller Nintendo aus dem Land der aufgehenden Sonne. Um diese Geschichte zu ehren, wurde während dem Einlauf der Teilnehmer-Nationen ausschliesslich Musik aus japanischen Video-Spielen gespielt.

Emotionaler Abschluss

Nachdem Kaiser Naruhito die Olympischen Spiele für eröffnet erklärt hatte, fehlte noch die Entfachung des olympischen Feuers. Dieses wird in diesem Jahr zum ersten Mal aus Wasserstoff betrieben. Der Treibstoff wurde in Fukushima hergestellt und hält das Feuer zehn Jahre nach der dortigen Nuklearkatastrophe für die nächsten zweieinhalb Wochen am Brennen.

Entfacht wurde die Flamme von Naomi Osaka, die nach einer Pause wieder auf die grosse Bühne zurückkehren wird. Die 23-jährige Tennisspielerin hat die Teilnahme an den French Open und in Wimbledon infolge von Depressionen abgesagt. Am olympischen Tennisturnier in ihrem Heimatland zählt sie zu den Top-Favoritinnen.

Tokio 2020: Die besten Bilder der Eröffnungsfeier

