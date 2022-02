Nach dem Ausfall von Christian Marti von den ZSC Lions wegen eines positiven Corona-Tests nominierte Swiss Olympic den Verteidiger Lukas Frick von Lausanne nach.



Der 27-jährige Ostschweizer Frick, der am Freitag nach Peking fliegt, hat zuletzt im November am Deutschland Cup im Aufgebot von Patrick Fischer gestanden.



Die Mannschaft war am Donnerstag in der chinesischen Hauptstadt gelandet. Bei Mirco Müller, Denis Malgin, Killian Mottet, Dario Simion und Assistenztrainer Christian Wohlwend ergab der PCR-Test bei der Einreise ein unklares Resultat. Sie werden erst nach einem negativen Testergebnis am Trainingsbetrieb teilnehmen können. (dab/sda)

Bild: keystone