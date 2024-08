Im Hintergrund jubeln seine Teamkollegen, Siegtorschütze Duco Telgenkamp hat aber noch andere Pläne. Bild: www.imago-images.de

Deutsche nach niederländischer Provokation ausser sich vor Wut: «Ganz unsportliche Geste»

Nach dem Landhockey-Final ist es zwischen Deutschland und der Niederlande zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der Grund war eine Provokation des Siegtorschützen Duco Telgenkamp – dieser zeigte sich später reumütig.

Nach dem entscheidenden Tor im Final des olympischen Landhockey-Turniers wurde es noch einmal besonders brisant. Während die Niederländer nach dem Sieg im Penaltyschiessen bereits eine Jubeltraube gebildet hatten, packte sich der Deutsche Niklas Wellen einen seiner Gegenspieler für eine hitzige Diskussion. Der 29-Jährige geriet gar in eine kurze Rangelei mit mehreren Gegenspielern. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Wellen von einem Niederländer an den Hals gegriffen wird. Betreuer und Mitspieler versuchten im Anschluss, die Situation zu beruhigen.

Doch was brachte den deutschen Nationalspieler so auf die Palme? Die Antwort darauf gab erst die Wiederholung. Denn als seine Teamkollegen bereits mit Goalie Pirmin Blaak, der drei der vier deutschen Penaltys parierte, jubelten, liess sich Duco Telgenkamp noch zu einer Provokation hinreissen. Der Schütze des entscheidenden Penaltys ging nämlich zum deutschen Goalie Jean-Paul Danneberg und hielt sich den Finger vor den Mund, bevor er ihm noch leicht ans Visier schlug.

«Eine ganz unsportliche Geste», kommentierte Christian Blunck den Vorfall in der ARD und legte später in der Wiederholung nach: «Eine wahnsinnige Unsportlichkeit.» Auch Wellen schoss nach dem Spiel in Richtung der Niederländer: «Das ist das unsportlichste Verhalten, das ich in meinem Leben von einem Gewinner je gesehen habe. Der hat den schönsten Moment seines Lebens, gewinnt Gold bei den Olympischen Spielen und rennt zu unserem Torwart, der am Boden liegt und weint, kniet sich nieder und macht den ‹Silencer›.»

Goalie Danneberg selbst befand: «Das war das Respektloseste, was ich je erlebt habe im Sport. Ich weiss gar nicht, wie man so ein schlechter Gewinner sein kann.»

Vor dem Final hatte der Deutsche noch getönt: «Die Holländer haben Angst vor uns.» Das kam beim Erzrivalen und vor allem bei Telgenkamp wohl nicht besonders gut an. Telgenkamp, der mit Wellen noch aneinandergeraten war und diesem gar die Zunge herausstreckte, wurde bei der Siegerehrung ausgebuht. «Zurecht», wie Wellen fand, bevor er etwas sanftere Töne anschlug: «Ich mag die Holländer total gerne und gönne ihnen den Sieg. Aber so ein Verhalten ist absolut inakzeptabel und traurig.»

Ein weiterer deutscher Nationalspieler erklärte zudem, an einem klärenden Gespräch kein Interesse zu haben. «Das wird stehenbleiben», sagte Tom Grambusch. Möglicherweise sorgt die Tatsache, dass sich Telgenkamp immerhin später reumütig zeigte, für eine Beruhigung der Gemüter im deutschen Lager.

Gegenüber der niederländischen Zeitung «De Telegraaf» erklärte der Penalty-Held: «Danneberg hat vorher ein paar Sachen gesagt. Im Nachhinein hätte ich das nicht machen sollen. Ich bedaure es, es war nicht sehr klug, dass ich zu ihm gegangen bin. Ich meine, wir haben gewonnen und dann sollte ich mich nicht gehen lassen.»