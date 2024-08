Olympia 2024: Lobalu rennt auf Rang vier

Dominic Lobalu verpasst das Podest nur knapp Bild: www.imago-images.de

Dominic Lobalu, der an den Olympischen Spielen nicht für die Schweiz starten darf, verpasst über 5000 m die Medaille nur knapp. Der im Südsudan geborene Läufer holt für das Flüchtlings-Team Platz 4.Letztlich fehlten bloss 14 Hundertstel zum Coup. Der Amerikaner Grant Fisher fing Lobalu auf den letzten Metern noch ab. Den Sieg holte sich der Norweger Jakob Ingebrigtsen, der sich für Platz 4 über 1500 m rehabilitierte.

Lobalu hätte sich ein schnelleres Rennen gewünscht und versuchte mehrmals vergebens, mit einer Tempoverschärfung die Spreu vom Weizen zu trennen. Gleichwohl hielt der 25-Jährige mit, als es am Schluss zur Sache ging. Die letzte Runde nahm er an Postion 7 mit etwas Rückstand in Angriff. Auf der Zielgeraden arbeitete er sich auf den Bronzeplatz vor, ehe er doch noch abgefangen wurde.

«Ich bin zufrieden mit dem vierten Platz. Es war eine gute erste Erfahrung und das nächste Mal geht es hoffentlich noch besser», Dominic Lobalu

Lobalu blickt auf einen emotionalen und turbulenten Saisonbeginn zurück. Erst Mitte Mai erhielt er von World Athletics nach jahrelangem juristischen und verbandspolitischen Gezerre die Startberechtigung an internationalen Titelkämpfen für die Schweiz, einen Monat später war er bereits Europameister über 10'000 m und Dritter über 5000 m. Weil Lobalu (noch) keinen Schweizer Pass besitzt, darf er im Zeichen der fünf Ringe nicht für die Schweiz starten, sondern wird Teil des olympischen Flüchtlingsteams (EOR).

Im Interview mit SRF zeigte sich Lobalu aber zufrieden mit seiner Leistung: «Ich bin zufrieden mit dem vierten Platz. Es war eine gute erste Erfahrung und das nächste Mal geht es hoffentlich noch besser», sagte er.

Einmal mehr Gold für Kenia

Mit Emmanuel Wanyonyi triumphierte über die zwei Bahnrunden zum fünften Mal in Serie ein Kenianer. In 1:41,19 sorgte er für die drittbeste Zeit über 800 m überhaupt nach dem Dänen Wilson Kipketer (1:41,11) und dem Weltrekordhalter David Rudisha (1:40,91). Wanyonyi distanzierte den kanadischen Weltmeister Marco Arop um die Winzigkeit von einem Hundertstel.

Russell im Hundertstel-Glück

‹Die US-Hürde›nsprinterin Masai Russell siegte in 12,33 Sekunden mit einem Hundertstel Vorsprung auf die Französin Cyréna Samba-Mayela. Sie verhinderte am letzten Tag im Stade de France mit ihrer Silbermedaille, dass Frankreichs Leichtathleten leer ausgingen, was an Olympia zuletzt 2000 in Sydney der Fall war. Bronze ging in 12,36 an Jasmine Camacho-Quinn aus Puerto Rico, die vor drei Jahren in Tokio Olympiasiegerin geworden war.

