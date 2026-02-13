Lindsey Vonn stürzte am Sonntag schwer. Bild: keystone

«Wussten, dass bestimmte Situationen eintreten könnten»: Arzt mit Vonns Genesung zufrieden

Der Sturz und die schwere Beinverletzung von Lindsey Vonn in der Olympia-Abfahrt hallen weiter nach. Nun äussert sich der behandelnde Chefarzt zu den nötig gewordenen Operationen.

Wenige Tage nach dem schlimmen Sturz der Amerikanerin hat der Chefarzt, unter dessen Leitung die Eingriffe vorgenommen worden sind, Einblick in die bisherige Behandlung gegeben. «Wir haben unsere Pflicht getan. Wir wussten, dass bestimmte Situationen eintreten könnten, und waren darauf vorbereitet», sagte Dr. Stefano Zanarella der italienischen Zeitung «Corriere della Sera». Man habe den komplizierten Fall mit einem Expertenteam betreut und sei mit dem Genesungsprozess zufrieden.

Lindsey Vonn meldete sich nach der dritten Operation. Bild: instagram.com/lindseyvonn

Vonn hatte eine komplexe Verletzung am linken Schienbein erlitten. In einem Spital in Treviso ist sie mittlerweile dreimal operiert worden. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die 41-Jährige ein Foto aus ihrem Krankenbett in den sozialen Medien und bedankte sich unter anderem beim medizinischen Personal. «Grossartig» und «inspirierend» sei Vonns Botschaft gewesen, meinte die Chefin des Internationalen Olympischen Komitees, Kirsty Coventry.

«Die Worte der Patientin erfüllen uns mit Stolz - auch, weil wir eine heikle und langwierige medizinische Situation erfolgreich bewältigt haben», sagte Zanarella weiter. Vonn sei «eine vorbildliche Patientin, ebenso wie ihr amerikanisches Team und die Ärzte des amerikanischen Verbandes, die uns wirklich tatkräftig unterstützen. Sie sind hervorragende Menschen und gleichzeitig grossartige Fachleute». (riz/sda/dpa)