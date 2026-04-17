Die Schweiz hat bei den Judo-Europameisterschaften in Tiflis innerhalb von zwei Tagen eine zweite Medaille gewonnen, erneut dank einer jungen Waadtländerin. April Lynn Fohouo sicherte sich in der Gewichtsklasse bis 70 kg die Bronzemedaille, 24 Stunden nachdem Binta Ndiaye in der Gewichtsklasse bis 57 kg dieselbe Medaille gewonnen hatte.
Sie besiegte im Kampf um die Bronzemedaille die Kroatin Lara Cvjetko, die WM-Zweite dieser Gewichtsklasse vom Juni 2025 in Budapest, mit einem Ippon. Im Halbfinal verlor die Schweizerin noch gegen die spätere Europameisterin Szofi Ozbas. (riz/sda)
Sie besiegte im Kampf um die Bronzemedaille die Kroatin Lara Cvjetko, die WM-Zweite dieser Gewichtsklasse vom Juni 2025 in Budapest, mit einem Ippon. Im Halbfinal verlor die Schweizerin noch gegen die spätere Europameisterin Szofi Ozbas. (riz/sda)