Das erste «Delfie» ist da: Willow gehört neu zu King Rogers Familie

Nicht einen neuen Werbevertrag, ein neues Racket oder News zu seinem Gesundheitszustand: Nein, Roger Federer präsentiert am Sonntagnachmittag ein neues Familienmitglied. Der «Maestro» schreibt auf Twitter: «Wir haben nachgegeben, aber wir könnten nicht glücklicher sein. Willkommen in der Familie, Willow.»

Unterhalb dieses Posts geht Federers Fangemeinde bereits richtig ab, nebst vielen «Jöös» wurde folgendes Akronym kreiert: GDOAT. King Roger hat neu einen «Greatest Dog Of All Time». Wir wünschen viel Vergnügen und auch in Zukunft einen sauberen Privatcourt.

Gut mit Hunden hatte er es schon immer: Video: YouTube/Wilson Tennis

(rst)