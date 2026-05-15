Sidney Crosby ist nach den Olympischen Spielen auch an der WM in der Schweiz dabei. Bild: keystone

Analyse

Kanada bringt Stars, Schweden die Zukunft – so gut sind die Teams in der WM-Gruppe B

Heute beginnt die Eishockey-WM in der Schweiz. Am Freitagnachmittag steht in Fribourg bereits der Knüller zwischen Kanada und Schweden an. Wir sagen dir, wie gut die Teams in Gruppe B sind.

Adrian Bürgler Folge mir

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In der Gruppe B, die in Fribourg spielt, sind an der Eishockey-WM mit Kanada, Schweden und Tschechien gleich drei Spitzenteams. Während Kanada auf Starpower setzt, bringt Schweden einige Spieler der Zukunft und Tschechien hat mit Absagen zu kämpfen.

Gruppe B: Bild: screenshot iihf

Die Analyse der Schweizer Gruppe: Analyse Die Nati startet als WM-Mitfavorit – so gut sind ihre Gegner in der Vorrunde

Das Bewertungsschema

⭐⭐⭐⭐⭐

Mehrere NHL-Stars, ergänzt von guten NHL-Stammspielern oder europäischen Starspielern.

Mehrere NHL-Stars, ergänzt von guten NHL-Stammspielern oder europäischen Starspielern. ⭐⭐⭐⭐

Einzelne NHL-Stars mit guten bis mässigen NHL-Stammspielern oder europäischen Starspielern.

Einzelne NHL-Stars mit guten bis mässigen NHL-Stammspielern oder europäischen Starspielern. ⭐⭐⭐

Gute bis mässige NHL-Stamm- und Ergänzungsspieler oder gute bis sehr gute Spieler aus Europa, der AHL oder College-Starspieler.

Gute bis mässige NHL-Stamm- und Ergänzungsspieler oder gute bis sehr gute Spieler aus Europa, der AHL oder College-Starspieler. ⭐⭐

Mässige bis gute Spieler aus Europa, der AHL oder gute College-Spieler. Kaum oder keine NHL-Verstärkung.

Mässige bis gute Spieler aus Europa, der AHL oder gute College-Spieler. Kaum oder keine NHL-Verstärkung. ⭐

Schwache bis durchschnittliche Spieler aus Europa, der AHL oder mässige College-Spieler. Keine NHL-Verstärkung.

Kanada

Tor: Jet Greaves (Columbus), Jack Ivankovic (Univ. Michigan/NCAA), Cam Talbot (Detroit).



Verteidigung: Evan Bouchard (Edmonton), Dylan DeMelo (Winnipeg), Sam Dickinson (San Jose), Denton Mateychuk (Columbus), Darnell Nurse (Edmonton), Morgan Rielly (Toronto), Zach Whitecloud (Calgary), Parker Wotherspoon (Pittsburgh).



Sturm: Connor Brown (New Jersey), Macklin Celebrini (San Jose), Dylan Cozens (Ottawa), Sidney Crosby (Pittsburgh), Emmitt Finnie (Detroit), Dylan Holloway (St.Louis), Fraser Minten (Boston), Ryan O'Reilly (Nashville), Mark Scheifele (Winnipeg), John Tavares (Toronto), Robert Thomas (St.Louis), Gabriel Vilardi (Winnipeg).



Tor:

Jack Ivankovic ist ein 18-jähriger Goalie aus dem College. Für ihn wird es darum gehen, mit dem kanadischen Team wichtige Erfahrungen zu sammeln. Cam Talbot hat bei Detroit eine schwache Saison hinter sich, bringt aber die Erfahrung einer WM-Goldmedaille (2016) mit. Jet Greaves hingegen hat in seiner ersten vollen NHL-Saison so richtig überzeugt und bei den Columbus Blue Jackets Elvis Merzlikins als Nummer 1 verdrängt.

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐

Verteidigung:

Vom kanadischen Olympiakader ist an der WM kein Verteidiger mehr dabei. Und trotzdem steht der eine oder andere grosse Name auf der Liste. Evan Bouchard ist der vermutlich beste Offensiv-Verteidiger der NHL. Er hat in 82 Spielen für die Edmonton Oilers in dieser Saison 95 Punkte gesammelt. Er hat auch immer wieder defensive Aussetzer, aber wenn er im Powerplay seinen harten Schuss, die «Bouch-Bomb», auspackt, ist das schon wieder vergessen. Darum aufgepasst vor dem kanadischen Powerplay! Mit Morgan Rielly ist ein zweiter mobiler Offensiv-Verteidiger dabei, während Darnell Nurse, Dylan DeMelo oder Zach Whitecloud viel Härte ins Spiel bringen können.

Evan Bouchard verstärkt Kanada an der WM. Bild: keystone

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐

Sturm:

Kanada hat gleich zwei Stürmer im Kader, die in dieser NHL-Saison mehr als 100 Punkte gesammelt haben: Das 19-jährige Supertalent Macklin Celebrini (115 Punkte in 82 Spielen), das die Ahornblätter gleich als Captain anführen wird, sowie Mark Scheifele (103 Punkte in 82 Spielen). Celebrini darf das C auf der Bust übrigens auch behalten, nachdem kurz vor Turnierstart auch noch «Captain Canada» Sidney Crosby seine Teilnahme an der WM angekündigt hat. Möglicherweise muss Celebrini das C auf der Brust doch wieder an Captain Canada abgeben. Es ist die vierte WM-Teilnahme für den 38-Jährigen und er möchte nach dem Triumph 2015 seine zweite Goldmedaille holen.

Alle 45 Tore von Macklin Celebrini in dieser Saison.

Zwar musste gleichzeitig Matt Barzal kurzfristig wegen einer Verletzung absagen. Doch Kanadas Sturm ist dennoch der bestbesetzte dieses Turniers. Neben Superstars wie Celebrini, Scheifele oder Crosby hat Kanada eine gute Mischung aus vielseitigen Routiniers (Ryan O'Reilly, John Tavares), unterschätzten Spielern auf dem Höhepunkt ihrer Karriere (Robert Thomas, Gabriel Vilardi, Dylan Cozens) sowie jungen, hungrigen Spielern, die unbeschwert auftreten können (Emmitt Finnie, Fraser Minten).

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gesamtbewertung: 13/15 ⭐

Schweden

Tor: Magnus Hellberg (Djurgarden/SWE), Love Härenstam (Södertälje), Arvid Söderblom (Chicago).



Verteidigung: Erik Brännström (Lausanne), Mattias Ekholm (Edmonton), Oliver Ekman Larsson (Toronto), Tim Heed (Ambri), Robert Hägg (Brynäs/SWE), Albert Johansson (Detroit), Jacob Larsson (Rapperswil-Jona), Joel Persson (Växjö/SWE).



Sturm: Rasmus Asplund (Davos), Jack Berglund (Färjestad/SWE), Viggo Björk (Djurgarden/SWE), Jacob de la Rose (Fribourg), Anton Frondell (Djurgarden/SWE), Carl Grundström (Philadelphia), Emil Heineman (NY Islanders), Simon Holmström (NY Islanders), Linus Karlsson (Vancouver), André Petersson (SCL Tigers), Lucas Raymond (Detroit), Jakob Silfverberg (Brynäs/SWE), Ivar Stenberg (Frölunda/SWE), Oskar Sundqvist (St.Louis).

Tor:

Der spannendste Name im schwedischen Goalie-Trio ist Love Härenstam. Er ist erst 19-jährig und kam in dieser Saison vorwiegend in der zweiten schwedischen Liga zum Einsatz. Vermutlich geht es für den Sechstrunden-Draft von 2025 darum, erstmals Luft in der A-Nati zu schnuppern, aber vielleicht werden wir von Trainer Sam Hallam auch einmal mehr überrascht.

Wahrscheinlicher ist es, dass die Hauptrollen Arvid Söderblom und Magnus Hellberg zufallen. Söderblom hat in Chicago eine schwierige Saison hinter sich und auch in den zwei Testspielen, die er für Schweden gemacht hat, nicht wirklich überzeugt.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Verteidigung:

Mit Oliver Ekman Larsson ist einer der schwedischen Olympia-Verteidiger auch an der WM in der Schweiz wieder dabei. Der 34-Jährige spielte in Toronto eine solide Saison mit so vielen Skorerpunkten wie seit 2019 nicht mehr. Als guter Allrounder wird er der Chef in der Abwehr sein. Unterstützung erhält er von seinen NHL-Kollegen Mattias Ekholm und Albert Johansson, die über ein ähnliches Profil verfügen. Aber auch einige National-League-Akteure sind im Team: Jacob Larsson (Rapperswil-Jona), Tim Heed (Ambri-Piotta) oder Erik Brännström (Lausanne) werden ebenfalls viel Verantwortung übernehmen müssen.

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐

Oliver Ekman-Larsson (an der Scheibe) brachte schon im Testspiel gegen die Schweiz viel Härte ins Spiel. Bild: keystone

Sturm:

Die ganz grossen Stars fehlen im schwedischen Sturm. Trotzdem sind sechs NHL-Stürmer mit von der Partie. Die grösste Nummer ist Lucas Raymond von den Detroit Red Wings. Der flinke Flügel hat diese Saison in 80 Spielen 76 Punkte gesammelt. Die anderen schwedischen NHL-Stürmer im Kader sind eher vom Kaliber Nino Niederreiter als Nico Hischier – gut aber nicht überragend.

Ergänzt wird der schwedische Sturm einerseits von diversen National-League-Spielern: André Petersson (SCL Tigers), Rasmus Asplund (Davos) und Jacob de la Rose (Fribourg). Andererseits sind auch viele spannende junge Stürmer dabei. Ivas Stenberg und Viggo Björck sind Top-Kandidaten für den NHL-Draft in diesem Sommer. Anton Frondell wurde letztes Jahr an dritter Stelle von Chicago gedraftet. Man darf gespannt sein, wie sich die Youngsters auf WM-Niveau schlagen.

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐

Gesamtbewertung: 11/15 ⭐

Tschechien

Tor: Josef Korenar (Sparta Prag), Petr Kvaca (Liberec/CZE), Dominik Pavlat (Ilves/FIN).



Verteidigung: Marek Alscher (Charlotte/AHL), Tomas Cibulka (Budejovice/CZE), Tomas Galvas (Liberec/CZE), Libor Hajek (Pardubice/CZE), Filip Hronek (Vancouver), Michal Kempny (Kladno/CZE), Jan Scotka (Brno/CZE), Jiri Tichacek (Kärpät/FIN).



Sturm: Ondrej Beranek (Karlovy Vary/CZE), Matej Blümel (Providence/AHL), Jiri Cernoch (Karlovy Vary/CZE), Roman Cervenka (Pardubice/CZE), Jaroslav Chmelar (Hartford/AHL), Jakub Flek (Brno/CZE), Martin Kaut (Brno/CZE), Michal Kovarcik (Jukurit/FIN), Dominik Kubalik (Zug), Jan Mandat (Pardubice/CZE), Matyas Melovsky (Binghamton/AHL), Lukas Sedlak (Pardubice/CZE), David Tomasek (Färjestad/SWE), Daniel Vozenilek (Zug).



Tor:

In den Stanley-Cup-Playoffs sind drei der acht verbliebenen Nummer-1-Goalies Tschechen. An der WM in Zürich und Fribourg muss Tschechien aber womöglich ohne NHL‑Verstärkung im Tor auskommen: Vitek Vanecek und Karel Vejmelka haben abgesagt. Offen ist noch, ob Philadelphias Dan Vladar zum Team stösst, da stehen noch medizinische Tests aus. Ansonsten dürfte Peter Kvaca Tschechiens Nummer 1 werden. Der 28-Jährige von Liberec war in dieser Saison einer der besten Torhüter der Extraliga und steht vor seinem WM-Debüt.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Verteidigung:

Filip Hronek ist das Aushängeschild der tschechischen Hintermannschaft. 49 Punkte hat er in 82 Spielen gesammelt und war damit hinter Elias Pettersson der zweitbeste Skorer der Vancouver Canucks. Offensive Inputs dürften zudem auch von Jiri Tichacek kommen: Der 23-Jährige ist eher kleingewachsen, dafür ein starker Läufer, der sich in der finnischen Liga etabliert hat. Der Rest der Verteidigung ist eine Mischung aus bewährten Routiniers (Libor Hajek, Michal Kempny und Jan Scotka) sowie jungen, hungrigen Spielern (Marek Alscher, Tomas Cibulka, Tomas Galvas).

Bewertung: ⭐⭐⭐

Sturm:

Muss es der 40‑jährige Roman Cervenka richten? Die NHL-Stars David Pastrnak und Pavel Zacha haben abgesagt und auch sonst ist wenig NHL-Erfahrung dabei. Jaroslav Chmelar von den New York Rangers hat 28 NHL-Spiele gemacht in dieser Saison und schwingt damit obenaus. Aber auch er hat die Mehrheit der Spielzeit in der AHL verbracht. So müssen eben die Europäer in die Bresche springen. Aber auch hier gab es beispielsweise von den Davosern Filip Zadina und Matej Stransky Absagen.

40 Jahre und noch kein bisschen müde: Roman Cervenka. Bild: keystone

So kommt Cervenka ins Spiel: Er hat eine bärenstarke Saison hinter sich mit 60 Punkten in 43 Spielen für Liberec. Ein Grossteil der Offensive wird über ihn, Matej Blümel, der eine starke AHL-Saison spielte, den erfahrenen Lukas Sedlak oder Zugs Dominik Kubalik laufen.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Gesamtbewertung: 9/15 ⭐

Slowakei

Tor: Adam Gajan (Minnesota Duluth/NCAA), Samuel Hlavaj (Iowa/AHL), Eugen Rabcan (Banska Bystrica/SVK).



Verteidigung: Frantisek Gajdos (Litvinov/CZE), Viliam Kmec (Henderson/AHL), Samuel Knazko (Vitkovice/CZE), Patrik Koch (Trinec/CZE), Jakub Melisko (Dukla Michalovce/SVK), Luka Radivojevic (Boston College/NCAA), Mislav Rosandic (Kosice/SVK), Maxim Strbak (Rochester/AHL).



Sturm: Sebastian Cederle (Nitra/SVK), Martin Chromiak (Ontario/AHL), Martin Fasko-Rudas (Liberec/CZE), Marek Hrivik (Vitkovice/CZE), Andrej Kollar (Brno/CZE), Adam Liska (Severstal/KHL), Filip Mesar (Laval/AHL), Jakub Minarik (Karlovy Vary/CZE), Aurel Naus (Poprad/SVK), Oliver Okuliar (Skelleftea/SWE), Servac Petrovsky (Liberec/CZE), Kristian Pospisil (Brno/CZE), Martin Pospisil (Calgary), Adam Sykora (Hartford/AHL).



Tor:

Was sofort ins Auge sticht, ist, wie jung das slowakische Goalie-Trio ist. Samuel Hlavaj und Eugen Rabcan sind 24-jährig, Adam Gajan ist noch fast drei Jahre jünger. Hlavaj dürfte sein Land als Nummer 1 anführen. In der AHL hatte er eine schwierige Saison (22 Spiele, 88,7 Prozent Fangquote). Aber auf internationalem Niveau hat er sein Talent schon bewiesen und die Slowakei an den Olympischen Spielen bis ins Bronzespiel gehext.

Samuel Hlavaj überzeugte an den Olympischen Spielen. Bild: keystone

Bewertung: ⭐⭐

Verteidigung:

Nur ein Verteidiger vom überraschenden slowakischen Olympiateam ist auch an der WM dabei: Patrik Koch. Grosse Namen wie Erik Cernak, Simon Nemec oder Martin Fehervary fehlen. Darum ist es jetzt an den Slowaken der Zukunft, sich zu beweisen: Viliam Kmec ist ein 22-jähriger 100-Kilo-Brocken aus der AHL und Luka Radivojevic ist ein 19-jähriger Offensiv-Verteidiger aus der College-Liga NCAA. Sie werden Verantwortung übernehmen müssen.

Bewertung: ⭐⭐

Sturm:

Auch im Sturm hat die Slowakei im Vergleich zu den Olympischen Spielen gewichtige Absenzen, allen voran natürlich Juraj Slafkovsky. Der Flügel der Montreal Canadiens ist noch in den Playoffs beschäftigt – in Mailand skorte er in sechs Spielen acht Punkte. Auch Dalibor Dvorsky (St. Louis) und Pavol Regenda oder Zugs Tomas Tatar sind nicht dabei. So müssen AHL-Stürmer Martin Chromiak oder Kristian und Martin Pospisil für den Unterschied sorgen.

Bewertung: ⭐⭐

Gesamtbewertung: 6/15 ⭐

Dänemark

Tor: Frederik Dichow (Jönköping/SWE), Nicolaj Henriksen (Esbjerg/DEN), Mads Sögaard (Belleville/AHL).



Verteidigung: Daniel Baastrup Andersen (Odense/DEN), Phillip Bruggisser (Bremerhaven/GER), Morten Jensen (Rungsted/DEN), Jesper Jensen Aabo (Klagenfurt/AUT), Anders Koch (Graz/AUT), Kasper Larsen (Herning/DEN), Markus Lauridsen (Pustertal/ITA), Malte Setkov (Rödrove/DEN).



Sturm: Mikkel Aagaard (Skelleftea/SWE), Joachim Blichfeld (Tappara/FIN), Mathias From (Klagenfurt/AUT), Oliver Kjaer (Esbjerg/DEN), David Madsen (Winterthur), Felix Maegaard Scheel (Schwenningen/GER), Nick Olesen (Ceske Budejovice/CZE), Morten Poulsen (Herning/DEN), Patrick Russell (Köln/GER), Jacob Schmidt-Svejstrup (Sönderjyske/DEN), Philip Schultz (Esbjerg/DEN), Frederik Storm (Köln/GER), Alexander True (Jyväskylä/FIN), Christian Wejse (Bremerhaven/GER).

Tor:

Mit Frederik Dichow im Tor schafften es die Dänen vor einem Jahr bis in den Halbfinal, wo sie dann an der Schweiz scheiterten. In Schweden war der 25-Jährige diese Saison eine verlässliche Nummer 2. In der Nationalmannschaft hat er nun neue Konkurrenz erhalten. Der gleichaltrige Mads Sögaard darf erstmals mit WM-Einsätzen rechnen. In der NHL und der AHL bezahlte er in dieser Saison allerdings noch viel Lehrgeld.

Bewertung: ⭐⭐

Verteidigung:

Die Verteidigung bleibt die grösste Schwachstelle der Dänen. Die Leader Phillip Bruggisser (34), Jesper Jensen Aabo (34) und Markus Lauridsen (35) befinden sich im Herbst ihrer Karriere. Der dänischen Verteidigung mangelt es an technischer und läuferischer Qualität.

Bewertung: ⭐

Sturm:

Hat der dänische Sturm wirklich drei Sterne verdient? Zumal der junge Oscar Fisker Mölgaard, einer der Helden der letzten WM, nicht dabei ist. Aber die Dänen haben einige unterschätzte Spieler im Kader. Da ist Nick Olesen, der in Tschechien beinahe einen Punkt pro Spiel sammelt. Mikkel Aagaard ist beim schwedischen Klub Skelleftea ein Leistungsträger. Patrick Russell dominiert in der DEL. Und dann ist da noch der kuriose Fall von Joachim Blichfeld: Der 27-Jährige hat in Schweden zumeist rund einen halben Punkt pro Spiel gesammelt. Auf diese Saison hin wechselte er nach Finnland zu Tappara Tampere und explodierte förmlich: 33 Tore und 38 Assists in 53 Spielen. Ein später Durchbruch oder einfach ein ausserordentlicher Ausbruch nach oben? Wir werden es an dieser WM sehen.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Nicklas Jensen wird bei Dänemark einer der Leader sein. Bild: keystone

Gesamtbewertung: 6/15 ⭐

Der Rest

Norwegen, Slowenien und Italien kämpfen in dieser Gruppe gegen den Abstieg. Leider tritt Anze Kopitar nicht ein letztes Mal mit Slowenien auf der Weltbühne auf, weshalb die Zentraleuropäer wohl die schlechtesten Karten haben. Die meisten Spieler ihres Kaders spielen für Ljubljana in der österreichischen Liga, aber auch Söldner aus Frankreich, aus der zweiten tschechischen oder dritten deutschen Liga sind in der Mannschaft.

Norwegen hat in Fribourg viele interessante junge Spieler wie Tian Stolberg oder Tinus Luc Koblar dabei, die ihre besten Zeiten noch vor sich haben. Talent ist sicherlich vorhanden, aber sind sie reif genug, um den Abstieg zu vermeiden? Italien hofft, dass Davide Fadani seine gute Form von Kloten konserviert hat, da Olympiaheld Damian Clara nicht dabei sein kann. Mit Tommaso De Luca, Alessandro Segafredo und Marco Zanetti sind weitere Spieler der Schweizer Ligen beim Kampf gegen den Abstieg dabei.