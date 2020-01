Die Sportabteilung unseres staatstragenden Radios und Fernsehens (SRF) hat im Sport dieses Jahr (2020) eine Million weniger zur Verfügung. Beim Streichkonzert gibt es keine Tabus. Auch bei Roger Federer wird gespart.

Eine Million sparen. Wie macht man das? Hier die wichtigsten Spar-Massnahmen von SRF-Sportchef Roland Mägerle.

SRF-Sportchef Roland Mägerle dementiert oder bestätigt diese Informationen nicht und sagt: