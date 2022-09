Roger Federer sagt Goodbye. Bild: keystone

King Roger hört auf – das sind die ersten Reaktionen

Es war irgendwann zu erwarten und dennoch kommt es nun überraschend. Kurz vor seinem angekündigten Comeback tritt Roger Federer zurück. Die Reaktionen – nicht nur aus der Tenniswelt – sind überwältigend.

Die Liste von Prominenten, die auf Federers Botschaft reagiert haben, ist lang. Zu den Ersten gehörte Federers langjähriger Schweizer Tourgefährte und Partner beim Doppel-Olympiasieg 2008, Stan Wawrinka, der ihn mit zwei Herzen in den Ruhestand verabschiedet. Auch stellt Stan klar, dass Federer für ihn der «GOAT »(Greatest Of All Time) des Tennis ist.

John Isner, langjähriger Kontrahent auf der Tour, bedankt sich für die Erinnerungen:

Einer jüngeren Generation als Isner gehört der Kanadier Denis Shapovalov an – er hat aber nicht weniger Respekt vor dem Maestro.

Federer habe mehr als jeder andere für das Tennis gemacht – findet ein anderer kanadischer Kontrahent, Milos Raonic.

Roger Federers «Wohnzimmer» hat ebenfalls ein paar warme Worte für seinen Rekordsieger bereit:

Der frischgebackene US-Open-Champion Carlos Alcaraz hätte gerne einmal gegen Roger Federer gespielt, wie er vor einigen Tagen verlauten liess – und wie gerne hätten wir dieses Duell gesehen!

Garbiñe Muguruza muss eine Träne verdrücken – und postet Erinnerungen.

Legende gratuliert Legende: NHL-Torhüter-Ikone Henrik Lundqvist hatte Freude, wenn er Federer zuschaute.

Einer von uns – die Botschaft des FC Basel zu Federers Rücktritt:

Und nicht nur die Tennis- und Sportwelt reagiert. Auch Schauspieler Hugh Jackman, mit dem Federer befreundet ist, sendet Liebe für King Roger.

Die Basler Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter wird Federer vermissen.

«Du hast das Spiel verändert»: Mit dieser simplen, aber doch so zutreffenden Botschaft reagiert die ATP auf den Rücktritt ihres wohl populärsten Stars der vergangenen 20 Jahre:

Der US-Sportsender ESPN muss sich nun nicht nur von der «eigenen» Legende Serena Williams, die vor kurzem ebenfalls zurückgetreten ist, verabschieden, sondern auch von Roger Federer:

Swiss Tennis würdigt Federer mit einer Auflistung seiner unzähligen Erfolge:

So geht es wohl vielen: Die Aussicht, Roger Federer nie wieder in Wimbledon spielen zu sehen, hinterlässt ein schales Gefühl.

Dieser Twitter-User wird vor allem Federers unnachahmliche Rückhand vermissen: