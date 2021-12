Besser gehts nicht – «Big Willie» Borland wirft im Decider einen Nine-Darter!

Die Darts-WM 2022 in London hat ihr erstes grosses Highlight. Im hochklassigen Erstrunden-Spiel gegen Bradley Brooks warf der Schotte William Borland den ersten Nine-Darter des Turniers, es war der insgesamt elfte in der WM-Geschichte.

Herausragend war der Zeitpunkt dieses Highlights. In einem packenden Spiel stand es 2:2 in den Sätzen und 2:2 in den Legs, als «Big Willie» das entscheidende Leg eröffnen durfte. Schnellspieler Borland warf bei seinem ersten WM-Spiel überhaupt im legendären «Ally Pally» Pfeil um Pfeil in ein Triple-Feld und schloss mit einem Wurf auf die Doppel-12 ab. Leg, set and match mit einem Neun-Darter!

Bei der vergangenen Darts-WM gelang James Wade der einzige Nine-Darter, das heisst, mit neun Würfen von 501 auf 0 Punkte zu kommen. Zuvor gab es während fünf Jahren keinen Nine-Darter an einem WM-Turnier.

Für den 25-jährigen Borland geht die WM noch vor Heiligabend weiter. Am Mittwoch bekommt er es in der 2. Runde mit dem Engländer Ryan Searle zu tun. (ram)