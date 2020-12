Sport

Kein «jogo bonito»: Fussball-Slapstick aus Brasilien im Video



Und jetzt: Nicht «jogo bonito» sondern Fussball-Slapstick aus Brasilien

Brasilien. Dort gibt es nicht nur Palmen und Sandstrände, sondern auch wunderbaren Fussball. Filigrantechniker, die schon fast mit dem Ball am Fuss geboren werden. Legenden wie Pelé, Garrincha, Ronaldinho, Ronaldo oder Kaka. Doch auch in Brasilien ist nicht alles «jogo bonito», wie dieses Video aus dem Spiel zischen den Corinthians und Sao Paulo beweist.

Tiago Volpi, Goalie bei Sao Paulo erhält den Ball im eigenen Fünfmeterraum. Und in bester FIFA-21-Manier setzt der 29-Jährige zum Dribbling an. Kurz nach dem Strafraum ist der abenteuerliche Ausflug des Keepers dann auch schon zu Ende. Die Corinthians übernehmen den Ball und … schaffen es nicht, ihn im leeren Tor unterzubringen. Da Romulo Otero die Corinthians bereits in der 26. Minute in Führung geschossen hat, gewinnen sie das Spiel am Ende trotzdem mit 1:0.

Nebem dem Torhüter und dem Abschlusssünder hat noch ein anderer Spieler unsere Aufmerksamkeit geweckt. Ein Mittelfeldspieler bei Sao Paulo fällt just in dem Augenblick, als Goalie Volpi den Ball verliert, ohne Fremdeinwirkung auf den Bauch. Der Akteur ist in Europa bestens bekannt: Es ist Dani Alves. (abu)

