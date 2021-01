Sport

Gautier Larsonneur (Stade Brest) erzielt fast ein spektakuläres Eigentor



Dieser Goalie gibt alles, um in jede Eigentor-Compilation zu kommen

Beim 2:0-Sieg von Stade Brest gegen Nizza steht Brest-Goalie Gautier Larsonneur im Fokus. Der 23-jährige erzielt beinahe ein Eigentor, das die Welt noch nicht gesehen hat. Er will an der eigenen Grundlinie befreien, doch der Ball rutscht ihm über den Spann, küsst die Latte, klatscht an den Pfosten und fällt dem Nizza-Stürmer Amine Gouiri vor die Füsse. Der ist allerdings zu überrascht von der sich ihm plötzlich bietenden Chance, so dass der Ball am Ende zur sicheren Beute Larsonneurs wird. Der Goalie kann ein Grinsen nicht verhindern – er weiss natürlich, welches Glück er gerade hatte. Andererseits: Ewiges Internet-Leben wäre ihm sicher gewesen, denn dieser Treffer hätte es locker in sämtliche Eigentor-Compilations auf Youtube geschafft.

Brest und Nizza liegen im Tabellenmittelfeld. An der Spitze der Ligue 1 hat Olympique Lyon neu je drei Punkte Vorsprung auf Serienmeister Paris Saint-Germain und Lille. Während Lyon zuhause Lens 3:2 schlug, kam PSG in Saint-Etienne nicht über ein 1:1 hinaus und Lille verlor zuhause gegen das erstaunliche Angers 1:2. (ram)

