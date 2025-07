Tschechischer Skifahrerin droht Reha-Geld auszugehen – Verband macht Spendenaufruf

Das Ziel der Aktion sei es, die kostspielige Reha für die Skifahrerin weiter zu finanzieren. «Es braucht nur eine Sekunde, um ein Leben zu verändern. Tereza ist weiter Teil unserer Ski-Familie. Jetzt braucht sie uns», schreibt der Verband in den sozialen Medien. Ihre Mutter meint: «Das ist das härteste Rennen ihres Lebens.» Diverse tschechische Athletinnen und Athleten unterstützen den Aufruf auf Instagram. Neben dem Spendenaufruf unterstützt der tschechische Skiverband seine Fahrerin auch direkt. Fünf Prozent des Ticketerlöses der kommenden Weltcuprennen in Spindlermühle gehen an Novas Reha-Fond.

Ihr Schicksal erschütterte Ende Januar die Skiwelt. Die Tschechin Tereza Nova stürzte am 24. Januar 2025 im Abschlusstraining für die Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen schwer. 27 Tage lag die 27-Jährige im Koma, bevor sie erwachte und für die Reha in ihre Heimat verlegt werden konnte. Seither versucht Nova, sich ins Leben zurückzukämpfen.

