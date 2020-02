Sport

Schaun mer mal

Rolando Blackburn kann mit dem letzten Penalty alles klar machen, doch …



Du kannst mit dem letzten Penalty alles klar machen … UND DANN SCHIESST DU SO?!

Qualifikation zur Copa Libertadores, die Champions League Südamerikas. Im Vergleich zwischen Atlético Tucuman (Argentinien) und The Strongest (Bolivien) entscheidet das Penaltyschiessen des Rückspiels darüber, wer eine Runde weiter kommt. Nach neun Schützen steht es 4:4. Wenn Rolando Blackburn jetzt trifft, dann ist The Strongest weiter. Der routinierte Stürmer aus Panama entscheidet sich dazu, seinen Penalty so zu treten:

Das Penaltyschiessen geht nach dem Fehlschuss in die Verlängerung und dort kommt es so, wie es kommen musste: The Strongest scheidet aus. Atlético Tucuman bekommt es derweil um den Einzug in die Gruppenphase der Copa Libertadores mit Independiente Medellin zu tun. (ram)

