Sport

Schaun mer mal

Rekordverdächtig: Fussballer wird 15 Sekunden nach Anstoss ausgewechselt



Rekordverdächtig – Fussballer muss 15 Sekunden nach Anstoss raus

Seltsames ereignet sich in der estnischen Meisterschaftspartie zwischen Levadia Tallinn und Nomme Kalju. Beim ersten Unterbruch nach neun Sekunden steht ein Betreuer an der Seitenlinie, hält die Auswechseltafel in die Höhe und nach 15 Sekunden ist der Arbeitstag von Lauri Suup bereits vorbei:

Verletzt hatte sich Suup nicht. Das wäre auch schwierig gewesen, er war nie in Ballnähe. So konnte ihm der Trainer auch schlecht ein miserables taktisches Verhalten vorhalten.

Den Grund für seine frühe Auswechslung finden wir im Regelwerk. In Estlands höchster Liga muss jedes Team zwei Spieler in der Startelf haben, die im Klub ausgebildet worden sind. Der 16-jährige Suup kam nun zum Handkuss, weil sich viele ältere Spieler in Corona-Selbstisolation befinden.

Doch Vertrauen in ihn hatte der Trainer offensichtlich überhaupt keines, weshalb er schon nach wenigen Sekunden den 22-jährigen Ukrainer Wladislaw Chomutow für ihn einwechselte. Der Kniff war letztlich erfolglos: Nomme Kalju verlor das Spiel mit 1:2. (ram)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Weisst du, dass diese Schweizer in der Bundesliga spielten? Würdest du dieses Covid-Masken-Helm-Dings tragen? Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter