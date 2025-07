Mit ihrem späten Treffer wurde sie zu Norwegens Heldin: Caroline Graham Hansen (l.). Bild: keystone

Nati-Bezwinger Norwegen schlägt auch Finnland – hat dabei aber viel Mühe

Norwegen gelingt der zweite Sieg im zweiten EM-Vorrundenspiel. Wie gegen die Schweiz gewinnen die Norwegerinnen auch gegen Finnland nach einer durchwachsenen Leistung mit 2:1.

Den grossen Schritt Richtung Viertelfinal schaffen die Norwegerinnen vor 7376 Zuschauerinnen und Zuschauern in Sitten dank einem späten Tor von Caroline Graham Hansen, die in der 84. Minute mit einer Einzelaktion die Finninnen um den eigentlich verdienten Punkt brachte. Nach dem frühen 0:1 durch ein Eigentor von Eva Nyström war Finnland das bessere Team, glich durch Oona Sevenius noch vor der Pause aus und war in der zweiten Halbzeit lange Zeit gefährlicher. Unter anderem traf Evelina Summanen, bei Tottenham Teamkollegin von Luana Bühler, nur den Pfosten.

Der sehenswerte Ausgleich von Oona Sevenius. Video: SRF

Norwegen fehlte auch beim zweiten EM-Auftritt weitestgehend das kreative und überraschende Element. Spielerisch brachten Ada Hegerberg und Co. erstaunlich wenig zustande. Die lange Zeit beiden gefährlichsten Aktionen nach dem Eigentor hatten einen Eckball als Ursprung: Innerhalb von wenigen Sekunden traf Norwegen gleich zweimal die Torumrandung (24. und 25.).

Von den hoch dotierten Offensivspielerinnen aus Norwegen war bis in die Schlussviertelstunde kaum etwas zu sehen. Dann erhöhten sie kontinuierlich das Tempo, profitierten wohl etwas von den nachlassenden Kräften der Finninnen und hatten auch das Pfostenglück doch noch auf ihrer Seite. In der 84. Minute traf Barcelonas Angreiferin Graham Hansen via Innenpfosten zum glückhaften Sieg.

Das Siegtor von Caroline Graham Hansen. Video: SRF

Zum Abschluss der Vorrunde treffen die Norwegerinnen in Thun auf Island, während Finnland in Genf die Schweiz fordert. Beide Spiele werden am Donnerstag um 21.00 Uhr angepfiffen.

Norwegen - Finnland 2:1 (1:1)

Sitten. 7376 Zuschauer. SR Gasperotti (ITA).

Tore: 3. Nyström (Eigentor) 1:0. 32. Sevenius 1:1. 84. Graham Hansen 2:1. (nih/sda)

