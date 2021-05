Sport

Schaun mer mal

Guess who scored? Lausannes Guessand brilliert mit diesem Supertor



Guess who scored? Lausannes Guessand brilliert mit diesem Supertor

19 Jahre jung ist Evann Guessand – und wenn er weiterhin solche Tore schiesst, hat er eine grosse Zukunft vor sich. Der Leihspieler von Lausannes «Mutterklub» Nizza erzielt gegen den FC Zürich mit einer spektakulären Einlage den Ausgleich zum 2:2-Endstand:

Video: SRF

Guessand und seine Waadtländer Kollegen kämpfen noch um einen Platz im internationalen Geschäft. Derweil steckt der FCZ, der eine 2:0-Führung in Lausanne nicht über den Zielstrich brachte, weiterhin im Abstiegskampf. Am Mittwoch empfangen die Zürcher in einem Direktduell den FC St.Gallen, der heute zuhause Schlusslicht Sion 0:3 unterlag. (ram)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Was ist denn da am Genfersee los? 1 / 7 Was ist denn da am Genfersee los? quelle: keystone / laurent gillieron Das Pferd kann einem Leid tun – Nico muss sich beim Voltigieren beweisen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter