Bild: keystone

Die Szene, die den Halbfinal entschied – hättest du hier Penalty gegeben?

Im EM-Halbfinal zwischen England und Dänemark läuft die 102. Minute. Es steht 1:1, als der pfeilschnelle Raheem Sterling in den dänischen Strafraum stürmt. Joakim Maehle und Mathias Jensen sind in der Nähe des Engländers, als dieser plötzlich zu Boden geht. Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie zögert nicht und zeigt auf den Penaltypunkt:

Die Zeitlupen zeigen, dass ManCity-Star Sterling sich nicht gross gegen die Erdanziehungskraft wehrt. Der Videoschiedsrichter überprüft die Szene am Bildschirm, verzichtet aber darauf, Makkelie eine Empfehlung auszusprechen, sich die Szene selber noch einmal anzuschauen.

Das sagen die Schiri-Experten: Es gab einen Kontakt vom Knie des Verteidigers an Kanes Bein. Wenn Makkelie das als ursächlich für Sterlings Sturz bewertet, ist es keine klare Fehlentscheidung und der VAR raus. Dessen ungeachtet passt der Pfiff weder zu Makkelies Linie im Spiel noch zu der des Turniers. (af) https://t.co/oCrhSWxVB5 — Collinas Erben (@CollinasErben) July 7, 2021

Also läuft Harry Kane an – und scheitert mit seinem Penalty an Dänemarks Goalie Kasper Schmeichel. Doch Kane ist am schnellsten beim Abpraller und schiesst im zweiten Versuch doch noch das 2:1 für die «Three Lions».

Du bist Schiri. Dein Entscheid? Penalty Kein Penalty Ich weiss es nicht

Dass vor dem Foul an Sterling ein zweiter Ball auf dem Spielfeld war, spielte im Übrigen keine Rolle. Aus Sicht des Schiedsrichters habe dieser keine Spieler klar beeinträchtigt, so «Collinas Erben», deshalb sei die Partie nicht unterbrochen worden.

Beim Resultat von 2:1 bleibt es. England zieht in den EM-Final gegen Italien ein und bestreitet am Sonntag 55 Jahre nach dem Gewinn des WM-Titels erstmals wieder das Endspiel eines grossen Turniers. Wie 1966 wird die Partie auch dieses Mal im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen. (ram)

