Wenn du das Trikot deines Gegenspielers wirklich, wirklich, WIRKLICH willst

Das Hinspiel endet torlos, das Rückspiel ist am kommenden Wochenende. (ram)

Absurde Szene im Viertelfinal-Hinspiel der guatemaltekischen Meisterschaft zwischen Deportivo Iztapa und dem Comunicaciones FC: Iztapas Julian Priego versucht, seinen Gegenspieler José Manuel Contreras zu stoppen und legt dabei eine beeindruckende Hartnäckigkeit an den Tag – genau wie Contreras' Trikot:

Lausanne gegen den Leader nicht pronto – der FCZ siegt dank Youngster Gnonto

Der FC Zürich hat gute Aussichten, die Weihnachtsfeiertage als Tabellenführer zu geniessen. Der Leader siegte auswärts bei Lausanne-Sport mit 3:1.

Mann des Spiels in Lausanne war ein 18-Jähriger. Wilfried Gnonto erzielte in der ersten Halbzeit beide Treffer zur 2:0-Pausenführung der Zürcher. Zunächst traf der Italiener in der 12. Minute aus kurzer Distanz, nachdem sich Bledian Krasniqi auf engem Raum durchgesetzt und zur Mitte gepasst hatte.