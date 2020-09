Sport

Schaun mer mal

US Open: Berrettini schlägt den Ball am Netzpfosten vorbei zum Winner



Bild: keystone

Nichts ist schöner als ein perfekt um den Pfosten gezirkelter Winner 😍

Kann Matteo Berrettini seinen Vorjahres-Erfolg an den US Open wiederholen? Damals stürmte der Italiener in Flushing Meadows bis in die Halbfinals. Nun steht er nach einem Dreisatz-Sieg über den Franzosen Ugo Humbert in der 3. Runde. Das Highlight spart sich der 24-jährige Berrettini bis kurz vor Schluss auf: Von weit neben der Seitenlinie zwirbelt er den Ball am Netzpfosten vorbei zum Winner ins Feld. Meraviglioso! (ram)

Mehr dieser Zauberschläge: Video: YouTube/Tennis HQ

