Copa Libertadores: Acht Rote Karten bei Derby in Porto-Alegre



Nicht nur in der Europa League (Glasgow, Istanbul), auch in Südamerika wurde gestern noch vor Publikum Fussball gespielt. Und was die Zuschauer beim Copa-Libertadores-Derby zwischen Grêmio und Internacional Porto Alegre zu Gesicht, war alles andere als alltäglich.

Kurz vor Ende der Partie kam es beim Stand von 0:0 zu einer Rudelbildung mit anschliessender Massenschlägerei. Der argentinische Schiedsrichter Fernando Rapallini stellte in der Folge innert zehn Minuten gleich acht Spieler vom Platz, je vier aus beiden Teams: Pepe, Luciano, Caio Henrique und Paulo Miranda von Grêmio sowie Edenilson, Moises, Victor Cuesta und Bruno Praxedes von Internacional. Auch Grêmio-Trainer Renato Gaucho war in die Ausschreitungen involviert.

bild: screenshots

Acht Rote Karten in einem Spiel – das hatte es zuvor in der Copa Libertadores noch nie gegeben. Im Laufe des Spiels verteilte der Unparteiische zudem noch sechs Gelbe Karten.

Nur kurz nach Schlusspfiff später verschob der südamerikanische Verband CONMEBOL die weiteren Spiele der Copa Libertadores wegen des Coronavirus. Zwischen dem 15. und 21. März soll das Pendant zur europäischen Champions League zunächst unterbrochen werden. In den kommenden Wochen soll dann der weitere Turnierkalender angepasst und besprochen werden, wurde via Twitter verkündet. (pre)

La CONMEBOL SUB 20 Femenina se jugará puertas cerradas hasta el sábado. La fase final se disputará en fecha y sede a ser informadas oportunamente. pic.twitter.com/tOoQtFf23q — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 13, 2020

