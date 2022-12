Für Messi ist es im fünften WM-Spiel in Katar der fünfte Skorerpunkt. Drei Mal (gegen Saudi-Arabien, Mexiko und Australien) hat er selber getroffen, hinzu kommt ein Assist beim Erfolg gegen Mexiko in der Vorrunde. (ram)

In der 35. Minute sieht Messi in der orangen Abwehr eine Lücke, die eigentlich gar nicht existiert. Messi lanciert Nahuel Molina und der Verteidiger erzielt mit seinem ersten Länderspieltor das 1:0 für die «Gauchos».

In Katar wird gerade die erste Fussball-Weltmeisterschaft im europäischen Winter ausgetragen. Am 20. November um 17 Uhr Schweizer Zeit rollte der Ball ein erstes Mal – nun ist die WM in vollem Gange. Am vierten Advent kürt sich die Siegermannschaft schliesslich zum Weltmeister.