Triumph und Tränen – 22 Bilder von Kroatiens Erfolg gegen Brasilien

Rekord-Weltmeister Brasilien startete als Topfavorit in die WM in Katar. Doch der Traum vom sechsten Titel platzte im Viertelfinal. Kroatien glich spät in der Verlängerung zum 1:1 aus und hatte im Penaltyschiessen die besseren Nerven.

Der Matchbericht: Video Kroatien wirft im Penaltyschiessen Topfavorit Brasilien raus von Ralf Meile

Der Penalty des Brasilianers Marquinhos geht an den Pfosten …

Bild: keystone

… was die Entscheidung in dieser Partie ist

Bild: keystone

Während Marquinhos noch trauert, sind die ersten Kroaten schon bei ihrem Matchwinner

Bild: keystone

Goalie Dominik Livakovic hatte kurz zuvor Brasiliens ersten Penalty pariert

Bild: keystone

Argentinische Fans im anderen Stadion sehen das Ausscheiden des Rivalen auf dem Smartphone

Bild: keystone

Die einen feiern, Neymar weint

Bild: keystone

Die Kollegen trösten Superstar Neymar

Bild: keystone

Auch Kroatiens Ivan Perisic spendet ihm Trost

Bild: www.imago-images.de

Noch feiert Torhüter Livakovic alleine …

Bild: keystone

… aber gleich sind die Mitspieler da

Bild: keystone

Ersatzspieler Domagoj Vida würgt umarmt Dejan Lovren

Bild: keystone

Neymars grosser Traum vom Titel ist geplatzt

Bild: keystone

Nur liegen ist schöner

Bild: keystone

Wobei … das wohl nicht in jedem Fall stimmt

Bild: keystone

Jubel …

Bild: keystone

… Trubel …

Bild: keystone

… Heiter äh nei

Bild: keystone

Livakovic feiert Marquinhos Pfostenschuss

Bild: keystone

Eder Militao zeigt ein letztes Mal an diesem Turnier seine Oberschenkel

Bild: keystone

Vorne Lust, hinten Frust

Bild: www.imago-images.de

Gruppenbild ohne Pokal

Bild: keystone

Und Neymar sitzt wahrscheinlich immer noch auf dem Rasen

Bild: keystone

So lief das Spiel

Neymar hatte Brasilien in der 106. Minute, kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit der Verlängerung, mit 1:0 in Führung geschossen. Der Superstar von Paris Saint-Germain spielte mit zwei Kollegen jeweils einen Doppelpass, tauchte alleine vor dem Tor auf, kurvte um Goalie Dominik Livakovic und schob ein.

Mit dem vermeintlichen Halbfinal-Einzug vor Augen wurden die bis dahin feldüberlegenen Brasilianer nachlässig. So kassierten sie in der 117. Minute nach einem kroatischen Konter den Ausgleich durch Bruno Petkovic. Im Penaltyschiessen scheiterte dann gleich der erste brasilianische Schütze Rodrygo an Keeper Livakovic, während alle kroatischen Versuche den Weg ins Ziel fanden.

