WM 2022: Kroatien wirft im Penaltyschiessen Topfavorit Brasilien raus

Kroatien feiert mit seinem Matchwinner, Torhüter Dominik Livakovic. Bild: keystone

Kroatien wirft im Penaltyschiessen Topfavorit Brasilien raus!

Ein brillantes Tor von Superstar Neymar schien Brasilien den Weg in den Halbfinal zu ebnen. Doch kurz vor dem Ende der Verlängerung schoss Kroatien das 1:1 und in der Entscheidung aus elf Metern trat der Aussenseiter souverän auf.

Brasilien war auf gutem Weg, an der WM in Katar in den Halbfinal einzuziehen. Aber in der 117. Minute kassierte die feldüberlegene «Seleçao» gegen Kroatien noch den Ausgleich. Und im Penaltyschiessen wurde Torhüter Dominik Livakovic wie schon in der Runde zuvor gegen Japan zum Helden.

Der 27-jährige Keeper von Dinamo Zagreb hatte gegen die Asiaten gleich drei Elfmeter pariert. Und so wussten die Brasilianer, dass ihnen ein Penaltykiller gegenüberstand. Livakovic, schon in den 120 Minuten zuvor, wehrte prompt den ersten brasilianischen Versuch von Rodrygo ab. «Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht mehr lange in Zagreb spielen wird nach diesen Leistungen an der WM», meinte SRF-Experte Mladen Petric, selber 45-facher kroatischer Nationalspieler.

Das Penaltyschiessen in 58 Sekunden. Video: streamja

Die Kroaten verwandelten alle ihre vier Versuche und so musste Marquinhos, der achte Schütze, unbedingt treffen. Er traf – aber nicht das Tor, sondern den linken Pfosten.

Neymars Traumtor reicht nicht

Das favorisierte Brasilien bestimmte das Geschehen während der meisten Zeit. Doch all zu viele Chancen liessen die kompakt stehenden Kroaten nicht zu. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Verlängerung gelang es Neymar, alleine vors Tor zu gelangen und Livakovic zu bezwingen. Es war sein 77. Länderspieltor, womit er mit der Ikone Pelé gleichzog.

1:0 Brasilien: Neymar (105.+1). Video: streamja

1:1 Kroatien: Bruno Petkovic (117.). Video: streamja

Rekord-Weltmeister Brasilien, in Katar als Topfavorit angetreten, muss seinen grossen Traum vom sechsten WM-Titel um vier Jahre verschieben. Derweil steht Kroatien, nachdem es 2018 erst im Final von Frankreich gestoppt wurde, erneut in der Runde der letzten vier. Schon damals in Russland mussten sie drei Mal in die Verlängerung und kamen dank zwei Siegen im Penaltyschiessen ins Endspiel.

Kroatien - Brasilien 1:1 (0:0, 0:0) n.V., 4:2 i.P.

Education City Stadium, Al Rayyan. - 43'893 Zuschauer. - SR Oliver (ENG).

Tore: 105. Neymar 0:1. 117. Petkovic 1:1.

Penaltyschiessen (Kroatien beginnend): Vlasic 1:0, Rodrygo (Livakovic hält); Majer 2:0, Casemiro 2:1; Modric 3:1, Pedro 3:2; Orsic 4:2, Marquinhos (Pfosten).

Kroatien: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (110. Budimir); Brozovic (117. Orsic); Modric, Kovacic (106. Majer); Pasalic (72. Vlasic), Kramaric (72. Petkovic), Perisic.

Brasilien: Alisson; Eder Militão (106. Alex Sandro), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Paqueta (106. Fred); Raphinha (56. Antony), Neymar, Vinicius Junior (64. Rodrygo); Richarlison (84. Pedro).

Bemerkungen: Kroatien komplett. Brasilien ohne Gabriel Jesus und Telles (beide verletzt). Verwarnungen: 25. Danilo, 31. Brozovic, 68. Casemiro, 77. Marquinhos, 117. Petkovic. (ram/sda)